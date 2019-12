Appuntamento in TV giovedì 19 dicembre con il Coro Teatro Ventidio Basso Il gruppo prenderà parte all'opera "Semiramide" di Gioachino Rossini, in programma dalle ore 21.15 su Rai 5

188 Letture Cultura e Spettacoli

Giovedì 19 dicembre 2019, alle ore 21.15, appuntamento con l’opera in Prima TV, su canale RAI 5, ove verrà trasmessa l’opera capolavoro assoluto di Gioachino Rossini, Semiramide, che nel mese di agosto 2019 ha aperto la XL edizione del Rossini Opera Festival di Pesaro (ROF).

L’opera è stata coprodotta dal ROF e dall’Opéra Royal de Wallonie con l’Opera di Liegi, è diretta da Michele Mariotti alla guida dell’Orchestra Sinfonica Nazionale (OSN) della RAI e del Coro Teatro Ventidio Basso e messa in scena da Graham Vick, coadiuvato dallo scenografo e costumista Stuart Nunn e dal lighting designer Giuseppe Dilorio. Il cast di Semiramide è guidato da Salome Jicia nel ruolo del titolo, accanto a Varduhi Abrahamyan (Arsace), Nahuel Di Pierro (Assur), Antonino Siragusa (Idreno), Martiniana Antonie (Azema), Carlo Cigni (Orore), Alessandro Luciano (Mitrane), Sergey Artamonov (L’ombra di Nino).

Il Coro ascolano diretto da Giovanni Farina sarà presente per il quarto anno alla XLI edizione del ROF per prendere parte unitamente all’OSN della RAI al Möise et Pharaon (opera in 4 atti) – Direttore Giacomo Sagripanti – Regia scene costumi di Pier Luigi Pizzi – Regista collaboratore luci Massimo Gasparon – Interpreti: Roberto Tagliavini (Möise), Erwin Scrott (Pharaon), Andrew Owens (Aménophis), Ruzil Gatin (Eliezér), Nicolò Domini (Osiride), Matteo Roma (Aufide), Vasilisa Berzhanskaya (Sinaïde), Olga Peretyatko (Anaï), Monica Bacelli (Marie) e alla Elisabetta Regina d’Inghilterra (dramma in 2 atti) – Direttore Evelino Pidò – Regia Davide Livermore – Scene Giò Forma – Costumi Gianluca Falaschi – Interpreti: Karine Deshayes (Elisabetta), Sergey Romanowsky (Leicester), Mariangela Sicilia (Matilde), Sonia Prina (Enrico), Barry Banks (Norfolk).

Infine chiuderà la XLI edizione del ROF, il 21 agosto 2020, con lo Stabat Mater in versione semiscenica con la regia di Massimo Gasparon, Direttore Jader Bignamini alla guida dell’OSN della RAI, Giuliana Gianfaldoni (soprano), Vasila Berzhanskaya (mezzosoprano), Ruzil gatin (tenore) e Riccardo Fassi (basso).