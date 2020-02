Monteprandone, appuntamento con il Carnevale domenica 23 e martedì 25 febbraio Emanata per l'occasione un'ordinanza comunale contenente diversi divieti validi per l'intera durata delle celebrazioni

L’associazione Carnevale e quant’altro, in collaborazione con la Seventeen eventi, l’Avis Comunale Monteprandone e l’associazione di Protezione civile Federvol, con il patrocinio del Comune di Monteprandone, organizza il Carnevale 2020.

Nelle giornate di domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio, tornerà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie di Centobuchi. Mentre in piazza dell’Unità sono previsti concerti, spettacoli e balli di gruppo.

Si parte domenica 23 febbraio, con il concerto di “The Misfits Cartoon” cover cartoon band che eseguirà tutte le sigle dei più famosi cartoni animati. Madrina dell’evento la sambenedettese Veruska Puff, performer di burlesque.

Invece martedì 25 febbraio sarà un Carnevale rap con gli artisti TMHH, Kenzie, File Toy e dj West. Animazione e balli di gruppo saranno curati dalla scuola di ballo “Alta danza”.

Sia domenica 23 sia martedì 25 febbraio per i più piccoli ci saranno il truccabimbi e l’animazione con bolle di sapone e palloncini a cura di Pippi Animazione.

La manifestazione sarà presentata da Brunello e Valentina di Radio Azzurra.

Inizio sfilate ore 15.

In occasione del Carnevale 2020, il sindaco Sergio Loggi ha firmato un’ordinanza recante disposizioni in materia di Pubblica Incolumità e Sicurezza Urbana.

Nel dettaglio il provvedimento, valido su tutto il territorio comunale da giovedì 20 febbraio a martedì 25 febbraio vieta l’acquisto, l’utilizzo e la vendita, sia negli esercizi in sede fissa sia in forma ambulante, di bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti, con esclusione delle bombolette contenenti stelle filanti.

E ancora, l’ordinanza vieta la detenzione e l’utilizzo in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico di materie atte ad imbrattare e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti.

Saranno puniti anche i comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.

Inoltre, nelle giornate di domenica 23 e martedì 25 febbraio 2020, in occasione della sfilata dei carri e dei gruppi mascherati, nell’area tra via Borgo Nuovo, via Circonvallazione Sud, via Amendola e via XXIV maggio, è vietata la vendita per asporto di superalcolici (bevande con quantitativo di etanolo superiore ai 21% del volume totale), nonché la vendita di bevande alcoliche o non alcoliche in bottiglie di vetro e lattine. Il consumo delle bevande alcoliche o non alcoliche sarà consentito esclusivamente in bicchieri di carta o plastica.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da € 50 ad € 500, che nel caso di persone minorenni la sanzione sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà.