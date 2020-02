Grottammare, emanato bando relativo ad alcuni locali in zona Tesino nord Le offerte potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 12 marzo

Il Comune ha messo a bando la concessione dei locali commerciali siti in via Pertini, in zona Tesino nord, adiacenti all’area sportiva ex Sportland, per la quale il Comune ha recentemente ottenuto un finanziamento a tasso zero da parte del Credito sportivo per procedere alla ristrutturazione.

I locali a bando riguardano ambienti destinati esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande, che il Comune intende assegnare in concessione decennale a privati titolari di licenza di pubblico esercizio da almeno 3 anni, con iscrizione nel registro delle imprese CCIAA. La procedura di affidamento avverrà tramite pubblico incanto.

La superficie complessiva è così ripartita: locale principale mq 94,80; deposito mq 17,60; terrazza mq 150; porticato/dehors mq 39,50; area esterna mq 1200; pavimentazione esterna mq 205. Il canone concessorio annuo è fissato in 22.000 € (+ iva, se dovuta). Tale valore costituisce base di gara per la presentazione delle offerte esclusivamente in aumento. Saranno escluse offerte pari o in ribasso. L’ultimo giorno utile per presentare le offerte è il 12 marzo, entro le ore 12, allo sportello dell’ufficio Protocollo.

Ulteriori informazioni e dettagli possono essere richiesti al Servizio SUAP, negli orari di apertura dello sportello: lunedì, mercoledì e venerdì 9-13, martedì e giovedì 16-18.

Intanto, prosegue anche l’iter per ripristinare la funzionalità degli impianti sportivi di via Pertini (ex complesso Sportland). Il Comune ha ottenuto il finanziamento a tasso zero richiesto lo scorso anno al Credito Sportivo per l’intero valore di progetto, ovvero 490.000 €. Il prossimo passo sarà l’attivazione della procedura per l’affidamento delle opere.

“L’iter per riattivare il centro sportivo Tesino nord prosegue senza intoppi – afferma il sindaco Enrico Piergallini -. Ottenuto il mutuo dal credito sportivo a zero interessi e approvato il progetto, ora dobbiamo procedere all’affidamento dei lavori e all’apertura del cantiere. Una volta realizzata la struttura, procederemo, attraverso una gara ad evidenza pubblica, all’individuazione del soggetto gestore. Occorrerà altro tempo, sono iter che richiedono molto impegno amministrativo”.