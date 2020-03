Posticipate a Grottammare le scadenze di cinque concorsi pubblici Dodici i posti di lavoro interessati dal provvedimento

Posticipate le chiusure dei bandi dei concorsi pubblici in scadenza tra il 23 febbraio e il 15 aprile. Il provvedimento del servizio Personale, emesso venerdì scorso, segue la decisione del Governo di “congelare” tutti i termini dei procedimenti amministrativi in corso prevista nel Decreto “Cura Italia” (D.Legge n. 18 del 17/03/2020).

Per quanto riguarda il Comune di Grottammare, le procedure di concorso con scadenze comprese tra il 23 febbraio e il 15 aprile erano 5, per la copertura di diversi ruoli in vari ambiti comunali. Le nuove date di scadenza sono state rideterminate per un numero di giorni pari a quello della sospensione e sono così stabilite: