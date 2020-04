Realizzato dalla Confcommercio il portale online ilnegoziovicino.it Il sito permette ai cittadini di ordinare diversi tipi di prodotti e di riceverli direttamente a casa

27 Letture Cronaca

In questi giorni di grande difficoltà i negozi sotto casa hanno dispiegato in modo straordinario il loro valore sociale, sostenendo capillarmente le comunità, dalle grandi città ai piccoli paesi, inventando servizi e adattandosi a nuovi bisogni. La nostra Confederazione ha sempre creduto negli esercizi di vicinato, e oggi più che mai intende promuoverli non solo per il presente di emergenza, ma soprattutto per il futuro del Paese.

In quest’ottica il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio ha creato il portale ilnegoziovicino.it un sito web nazionale che – per città e zone – dà visibilità ai piccoli esercizi di vicinato, sia a quelli che oggi sono aperti al pubblico sia a quelli che possono realizzare solo il delivery, dando la possibilità all’acquirente di ordinare telefonicamente la spesa e di riceverla a domicilio, tramite il vettore individuato dallo stesso esercente.

Aderire a ilnegoziovicino.it è completamente gratuito sia per il negoziante che per l’acquirente ed è riservato a tutti gli associati Confcommercio che vogliono avere una vetrina online, all’interno di una rete credibile, diffusa e di facile fruizione.

Il progetto non esclude la partecipazione dell’impresa anche ad altri portali locali e offre la possibilità al Sistema Confcommercio di raccogliere l’intera offerta commerciale su un’unica piattaforma.

L’iniziativa si aggiunge a quanto già numerose Amministrazioni Comunali della nostra Provincia di Ascoli Piceno – che ringraziamo di cuore – stanno già realizzando per le piccole imprese.

LINK: https://www.ilnegoziovicino.it/

PER ADERIRE GRATUITAMENTE: https://www.ilnegoziovicino.it/it/aderisci

da: Confcommercio Ascoli Piceno