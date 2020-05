Torna percorribile la pista ciclopedonale tra Grottammare e Cupra Marittima Il tracciato sarà di nuovo aperto a partire dalle giornata di lunedì 25 maggio

Lunedì prossimo, 25 maggio, riaprirà anche la pista ciclopedonale Grottammare – Cupra Marittima. La decisione è stata presa congiuntamente dai sindaci dei due Comuni, ritenendo utile adeguare anche quello spazio alla riconquistata fruibilità di altri luoghi pubblici da parte dei cittadini.

La pista ciclopedonale che collega le due località era stata chiusa il 17 marzo, con l’obiettivo di contenere la diffusione dei contagi da coronavirus, come ricorda il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini: “Per la sua conformazione la pista ciclopedonale non consentiva nella fasi più difficili dell’emergenza il rispetto pieno delle distanze interpersonali. Da lunedì riapriranno anche palestre e piscine e quindi l’attività sportiva può riprendere quasi normalmente. Ci è sembrato il momento giusto per riaprire anche la pista, consentendo finalmente anche a chi era abituato a fare jogging o a pedalare in bicicletta su una delle piste ciclabili più suggestive e più sicure della riviera marchigiana di riprendere queste abitudini”.

Pronto questa mattina a firmare l’ordinanza della riapertura, il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, si appella al senso di responsabilità individuale: “Richiamiamo i cittadini al rispetto delle norme per evitare il contagio ma siamo fiduciosi perché puntiamo molto sulle nuove abitudini quotidiane maturate in questo periodo”.