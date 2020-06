Grottammare, confermata anche per l’estate 2020 l’iniziativa “Cinema in giardino” La rassegna cinematografica avrà luogo negli spazi situati all'interno di palazzo Ravenna

Il “Cinema in giardino” non perderà l’appuntamento con l’estate grottammarese. Tra le ultime decisioni dell’Amministrazione comunale, infatti, c’è la conferma a mantenere la rassegna nella rosa delle iniziative di intrattenimento realizzabili in conformità alle linee guida emanate dal Governo per gli “spettacoli dal vivo e cinema”. Nella delibera di giunta approvata la settimana scorsa, è stabilito che il periodo per la realizzazione della rassegna sarà compreso tra il 1° luglio e il 13 settembre e che, come ogni anno, l’organizzazione verrà affidata a terzi.



Le misure adottate dal Governo, e contenute nel DPCM del 17 maggio 2020 che consentono la ripresa di numerose attività di carattere culturale, ricreativo e sportivo, specificano (l’articolo 1 comma 1 lettera m), infatti, che “…Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.

Un’area all’aperto ma comunque delimitata, idonea al contingentamento degli ingressi e sufficientemente ampia da permettere il posizionamento delle sedie alla distanza prescritta dalle norme anti-coronavirus: il giardino di Palazzo Ravenna, da sempre sede della rassegna cinematografica estiva, resta il luogo più adatto per la manifestazione. Inesorabile, tuttavia, il taglio della capienza di circa il 60%: si prevede una platea che potrà contenere un centinaio di persone, a fronte dei 250 spettatori del passato.

“Quest’anno vedere il cinema all’aperto sotto le stelle sarà un’esperienza ancora più piacevole. Per mesi è stato impossibile andare al cinema – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – questo senso di mancanza proviamo a colmarlo confermando ‘Cinema in giardino’. Le normative per l’emergenza sanitaria danno indicazioni puntuali su come allestire l’arena in sicurezza: meno posti e distanziati”.

Il “Cinema in Giardino” è una delle rassegne di successo delle manifestazioni estive della Città di Grottammare, apprezzata da turisti e residenti sin dalla sua istituzione, nel 2010. Per i grottammaresi, in particolare, si tratta di un vero e proprio ritorno al “Cinema” dal momento che la Città è priva di una sala cinematografica da diverso tempo.

Oltre al giardino comunale, un altro luogo all’aperto è entrato nel mirino dell’Amministrazione per quanto riguarda la realizzazione di spettacoli ed eventi. Gli uffici comunali stanno lavorando all’inserimento nel calendario dell’intrattenimento estivo della terrazza sul mare che sovrasta la foce del Tesino: è fissata alla prossima settimana la riunione della commissione di pubblico spettacolo per le valutazioni tecniche dell’area ai fini di garantire le necessarie condizioni di sicurezza.