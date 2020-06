Cospicua donazione di monete e medaglie a favore del Comune di Montalto delle Marche Gli oggetti preziosi, risalenti all'epoca di papa Sisto V, sono stati collocati momentaneamente a Palazzo Paradisi

Una straordinaria collezione di monete e medaglie sistine, coniate nelle Zecche Pontificie di Roma, Montalto, Bologna, Ancona, appartenente al Professor Emidio Grisostomi da Fermo è stata donata alla comunità di Montalto delle Marche, a conclusione di un lungo percorso concretizzato con la firma dell’atto pubblico della donazione.

Si tratta di ben 101 pezzi di cui 68 monete tra scudi, piastre, testoni, baiocchi e quattrini e 33 medaglie di metalli vari, tra cui oro, argento, bronzo dorato, bronzo, piombo e misture diverse.

L’interesse del professor Emidio Grisostomi per la figura di Sisto V si era già manifestato nel corso delle celebrazioni per il IV Centenario del Pontificato del grande Papa montaltese (1985-1990), durante le quali venne anche pubblicata la ricerca di Franco Emidi “La Zecca pontificia a Montalto – Origine, attività, ipotesi di ubicazione“, di cui il professore firmò la premessa.

Mercoledì scorso, 17 giugno, sono state apposte le firme all’atto redatto dal Segretario Comunale Stefania Pasqualini e la collezione è stata ufficialmente consegnata al Sindaco Daniel Matricardi. Erano stati presenti all’evento l’ex sindaco e consigliere comunale Raffaele Tassotti, Franco Emidi e Pio Carlini in qualità di testimoni e il numismatico Cesare Costantini che ha curato il minuzioso inventario.

La definitiva collocazione del prezioso dono sarà presso la Pinacoteca Civica, ma, in attesa del restauro post terremoto del Municipio, la collezione sarà esposta, quale evento per le prossime celebrazioni per il V Centenario della nascita di Sisto V (1521-2021), all’interno della mostra in allestimento presso il Palazzo Paradisi.

Al Professor Emidio Grisostomi, munifico benefattore, già fondatore dell’Ospedale Ortopedico italo-zambiano per bambini di Lusaka, va la sentita gratitudine di tutta la comunità montaltese per aver voluto onorare la figura di Sisto V donando alla “patria carissima” del Pontefice, la sua preziosa e straordinaria collezione.

da: Comune di Montalto delle Marche