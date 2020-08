Acquasanta Terme, continua le vendita dei biglietti per la nuova edizione di Sibyllarium L'appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 settembre presso la frazione di Fornara

Sabato 5 e domenica 6 settembre 2020 a Fornara di Acquasanta Terme torna Sibyllarium, festival dedicato a famiglie e bambini con laboratori, spettacoli, escursioni e giochi ispirati alle Fate, alle Sibille, ai Cavalieri e agli Animali Magici. Dalle 11 fino a sera sarà possibile trascorrere una giornata all’aria aperta tra spettacoli e giochi.

Nell’incantevole ambientazione di Fornara, allestita con tende colorate e popolata di immaginari personaggi che prendono vita, Sibyllarium è il luogo dove le fantasie dei bimbi diventano realtà. Splendide fatine, una meravigliosa Sibilla, folletti e gnomi accoglieranno grandi e piccini per trascorrere insieme una giornata all’aria aperta.

Sibyllarium si svolgerà rispettando tutte le norme per la prevenzione ed il contenimento del contaggio da Covid-19, il tutto per proporre un modo sicuro di vivere la natura e il territorio montano.

Sibyllarium proporrà spettacoli di marionette e magia, laboratori, giochi antichi e giochi di ruolo, una lezione notturna sulla volta celeste con un astrofilo, spettacoli nel bosco e uno spettacolo finale della Compagnia dei Folli.

Gli organizzatori di Sibyllarium sono proprio gli artisti della Compagnia dei Folli che, nonostante le limitazioni e le difficoltà del periodo, non hanno voluto far mancare al territorio montano del Piceno una manifestazione dedicata in particolare alle famiglie. I personaggi di Sibyllarium avvicineranno i più piccoli alle storie e alle leggende locali alla scoperta di tradizioni e usanze picene.

Ad accogliere gli ospiti sarà presente anche un mercatino a tema, uno spazio dedicato allo street-food ed uno per pic-nic.

Novità dell’edizione 2020 di Sibyllarium è l’anteprima serale di venerdì 4 settembre, uno spettacolo gratuito della Compagnia dei Folli che andrà in scena a Fornara alle 20.30 nell’ambito del progetto “Marche in Vita – Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con il Consorzio Marche Spettacolo e Amat per la promozione di attività nei Comuni colpiti dal terremoto. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, come da normative anticovid.

Sabato 5 e domenica 6 settembre la partecipazione alla Festa sarà limitata nel numero di ingressi In seguito all’emergenza sanitaria. E’ necessario quindi acquistare per tempo i biglietti che sono acquistabili sul sito www.sibyllarium.it. Come oramai avviene per qualsiasi evento, anche Sibyllarium seguirà le disposizioni imposte dagli ultimi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si raccomanda quindi di portare con sé la mascherina e di rispettare tutte le indicazioni che saranno date.

Per partecipare a Sibyllarium consigliamo un abbigliamento comodo, un copricapo per il sole e qualcosa di più pesante per la sera, considerando che Acquasanta Terme si trova a 392 m sul livello del mare. Per chi desideri effettuare l’escursione, è necessario indossare scarpe da trekking o da ginnastica e comunque non a suola piatta.

L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 settembre 2020 dalle ore 11.00 presso Fornara di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno.

Per tutte le informazioni e per le prenotazioni relative all’anteprima di venerdì 4 settembre è possibile consultare il sito www.sibyllarium.it.

Info 333 905 33 22

