Grottammare, scadono il 7 settembre i termini per richiedere il servizio scuolabus Il trasporto scolastico non sarà disponibile per coloro residenti a meno di 500 metri dai plessi di appartenenza

Scuolabus a posti limitati per l’anno 2020/2021. Per garantire il distanziamento fisico di un metro, il Comune ha fissato i criteri per l’accoglimento delle domande, che dovranno essere presentate entro le ore 10 del 7 settembre, utilizzando il modello disponibile on line.

In via generale, sono escluse le fermate a una distanza inferiore a 500 metri, in linea d’aria, dai plessi di pertinenza. Inoltre, data la dinamicità della situazione in essere, è stato stabilito che il pagamento del servizio dovrà avvenire trimestralmente.

Come in passato, è garantito il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto dall’art. 28 della legge n. 118/71 per gli alunni con disabilità, residenti a Grottammare, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado cittadine, in possesso della certificazione ai sensi dell’art.3 della legge n.104/92 rilasciata dall’Asur.

Le domande che perverranno andranno a formare una graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità:

a) famiglia senza genitori (sono esclusi gli studenti in affido o in adozione); b) uno o entrambi i genitori invalidi o disabili (con certificato di invalidità, rilasciato ai sensi della legge 295/90 o di certificato di disabilità, rilasciato ai sensi della legge n. 104/92); c) genitori entrambi lavoratori con orari di lavoro non compatibili con lo svolgimento delle lezioni scolastiche (con dichiarazione del datore di lavoro); d) famiglie monogenitoriali con genitore lavoratore con orari di lavoro non compatibili con lo svolgimento delle lezioni scolastiche (con dichiarazione del datore di lavoro); e) alunni che per motivi di salute specificamente certificati siano impossibilitati a percorrere lunghe distanze e il cui accompagnamento non può essere garantito dai genitori per mancanza di mezzi propri o di mezzi pubblici idonei (con certificato medico); f) famiglia senza adulti in possesso di patente d’auto o di automezzo adatto al trasporto; g) presenza di più figli da trasportare a plessi diversi distanti tra loro più di 500 metri; h) famiglie con un solo genitore lavoratore con orari di lavoro non compatibili con lo svolgimento delle lezioni scolastiche (con dichiarazione del datore di lavoro); i) per coloro che non rispondono a nessuno dei criteri sopra elencati: distanza abitazione/scuola (sarà preso in considerazione Google Maps).

I richiedenti saranno ammessi al servizio solo se in regola con i pagamenti, anche riferiti ad annualità scolastiche pregresse.

Eventuali domande pervenute successivamente alla data di scadenza, potranno essere valutate solo in caso di disponibilità residua di posti.

Per informazioni: Servizi Scolastici tel. 0735 739223-scuola@comune.grottammare.ap.it –www.comune.grottammare.ap (collegamento all’avviso e ai moduli dalla home page).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: