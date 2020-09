Tutto pronto a Monteprandone per l’inizio della 2° edizione di ArteinPosa L'esposizione, cui parteciperanno sei diversi artisti, sarà inaugurata nella giornata di domenica 6 settembre

Sarà inaugurata domenica 6 settembre alle ore 18.00, presso il Centro Giovarti di Centobuchi, la seconda edizione di ArteinPosa con la partecipazione di sei artisti.

Un appuntamento culturale che esprime la volontà del nostro territorio di essere sempre attivo e presente per i giovani artisti. Partecipano all’iniziativa Andrea Capecci – Maria Rosaria Consolo – Vincenzo Lopardo – Sofia Sackraj Paci – Simone Paolini – Rossano Piccioni. Opere inedite create in questo lontano da contatti sia fisici che mentali. Ma nell’arte la speranza è sempre una protagonista fondamentale per la creatività.

Segue l’evento un testo di Anselmo Brutti onirico come non mai. Il coordinamento dell’Ass. Cult. Officina San Giacomo e dello SpaziomOHOc di Nazareno Luciani continua con impegno nella ricerca di nuove emozioni. Non dimentichiamo di ringraziare l’Amministrazione Comunale per il voler sempre proporre l’Arte Contemporanea per il nostro territorio come segno innovativo e illuminante.

La mostra sarà visitabile sino al 31 ottobre con aperture 18.00 – 20.00 giovedì, venerdì e sabato.

Info: 328 718 02 03