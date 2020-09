Il Museo Archeologico Statale di Ascoli presenta la propria offerta rivolta alle scuole L'appuntamento è per giovedì 10 settembre alle ore 10.00

Alla vigilia dell’avvio di un anno scolastico molto complesso, il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno presenta, al personale docente e a tutti gli interessati, la propria offerta didattica destinata alle scuole per l’anno scolastico 2020-2021, confidando che possa essere un’opportunità di confronto utile a perseguire la strategia più efficace per riprendere le fila del rapporto scuola-museo, interrottosi forzatamente lo scorso marzo.

La direttrice del museo, Sofia Cingolani, auspica che l’incontro sia un’occasione di dialogo sul tema del rapporto scuola-museo e su quali possano essere le modalità e i percorsi attraverso i quali il Museo riesca a svolgere al meglio la propria funzione educativa in sinergia con la scuola e con le esigenze di essa.

L’appuntamento è per giovedì 10 settembre alle ore 10.00. Per favorire un’ampia partecipazione, quest’anno, l’evento si svolgerà esclusivamente in forma digitale. Per partecipare basterà scrivere all’indirizzo museoarcheologicoascolipiceno@beniculturali.it entro martedì 8 settembre, ricevendo in risposta il link all’evento.

Interverranno:

Sofia Cingolani (direttrice del museo di Ascoli)

Monica Cameli (Servizi Educativi del museo di Ascoli)

Matteo Tadolti (ABACO Società Cooperativa)