Tre tappe nel Piceno per l’iniziativa “Una città in movimento” A partire da martedì 22 settembre in programma tre appuntamenti tra Monteprandone, Ascoli e San Benedetto del Tronto

Da martedì 22 settembre a venerdì 25 settembre, nell’ambito del progetto “Percorsi di conoscenza degli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, sono in programma tre appuntamenti con l’iniziativa “Una città in movimento”.

Si tratta di tre appuntamenti con mettono in evidenza lo stretto legame tra la salute e uno stile di vita corretto.

Anche in occasione della recente Giornata mondiale dell’Alzheimer, infatti, è stata sottolineata la necessità ridurre i fattori di rischio ed il contenimento di malattie come l’ipertensione l’obesità, il diabete e l’eccesso di colesterolo.

Gli appuntamenti con “Una città in movimento” prenderanno il via martedì 22 settembre a Monteprandone con una camminata della durata di un’ora con partenza da piazza dell’Unità a Centobuchi alle 21.

La seconda iniziativa si svolgerà invece mercoledì 23 settembre ad Ascoli (partenza alle 21 nel quartiere Tofare, via Oristano angolo via Napoli).

La terza invece è in programma venerdì 25 settembre a San Benedetto del Tronto (partenza alle 21 da Piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli).

“Una città in movimento”, che non si svolgerà in caso di pioggia o maltempo (informazioni al numero 3442229927), è a partecipazione gratuita e coincide anche con la Settimana europea dello sviluppo sostenibile e con la Settimana europea dello sport.

L’Organizzazione è curata dall’ASD Nicola Tritella col sostegno di Coop Alleanza 3.0.

