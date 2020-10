Grottammare, rinviata al 2021 la tradizionale Fiera di San Martino Il sindaco Enrico Piergallini: "È una notizia che non avremmo voluto dare mai"

70 Letture Cronaca

«È una notizia che non avremmo voluto dare mai, per il valore simbolico e identitario, oltre che economico e promozionale, che la nostra Fiera ha», esordiscono il Sindaco Enrico Piergallini e l’Assessore allo Sviluppo e alla Promozione Lorenzo Rossi, nel dare l’annuncio ufficiale della sospensione dell’edizione 2020 della tradizionale manifestazione grottammarese, conosciuta oltre i confini regionali.

«Già da metà agosto – spiegano Sindaco e Assessore – avevamo acceso la macchina e scaldato i motori per trovarci pronti: stavamo provando a organizzare un’edizione di San Martino in sicurezza, che andasse anche oltre quanto richiesto dai protocolli istituzionali antiCovid per fiere e mercati. L’idea era di allargare l’area a tutto il centro cittadino, spingendosi più a nord e più a sud e anche sul lungomare, per staccare tra loro i banchi e permettere ancor più distanziamento tra le persone. Inoltre, avevamo previsto l’obbligo di mascherina all’interno del perimetro con un aumento cospicuo della vigilanza».

«Certo – continuano i due amministratori grottammaresi – come ci eravamo detti fin da subito, se la situazione epidemiologica fosse peggiorata, avremmo dovuto abbondare qualsiasi tentativo.

Purtroppo, è quanto avvenuto. La curva dei contagi è sotto gli occhi di tutti: non si può non tener conto di una situazione di allerta “arancione”. Del resto, anche le massime istituzioni statali stanno prorogando al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza».

«Ieri mattina – informano Piergallini e Rossi – ci siamo confrontati in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, e abbiamo convenuto che è questa edizione della nostra amata Fiera non sarà celebrabile».

Non manca un ringraziamento all’Ufficio Commercio «che ha lavorato alacremente anche in questa situazione dubbia».

«Per Grottammare è un piccolo lutto, lo sappiamo», concludono il Sindaco e l’Assessore. «Ma la magia di San Martino, forte della sua tradizione plurisecolare, saprà sconfiggere anche il Covid e porterà la sua proverbiale estate in questo autunno pandemico».