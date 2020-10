Torna l’appuntamento con la Mille Miglia nelle province di Ascoli Piceno e Fermo La competizione automobilistica arriverà nelle Marche nel corso della tappa in programma venerdì 23 ottobre

Il grande evento atteso dagli appassionati di automobilismo storico e dagli equipaggi provenienti da tutto il mondo è arrivato. La 38^ rievocazione storica della Mille Miglia, che doveva disputarsi nel solito mese di maggio scatterà finalmente domani da Brescia e terminerà domenica con il rientro nella attiva città lombarda.

Venerdì 23 nella seconda tappa da Cervia/Milano Marittima fino a Roma attraverserà tutta la Regione Marche da nord a sud e naturalmente anche il territorio fermano e piceno. Per la rievocazione della “Corsa più bella del mondo” come la definì il grande Enzo Ferrari, il periodo è insolito, ma rispecchia e ricorda i momenti difficili che ne caratterizzarono il periodo storico, dal 1927 al 1957 contribuendo alla rinascita del paese dopo la 1^ e la 2^ Guerra Mondiale. L’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo si conferma Ente di riferimento per l’organizzazione bresciana della 1000 Miglia Srl, per seguire e promuovere l’evento, con il sostegno delle istituzioni locali e delle associazioni, che permettono di garantire il passaggio di una manifestazione apprezzata in tutto il mondo e che dà visibilità globale al nostro territorio.

L’abnegazione dell’organizzazione bresciana nel voler proporre l’edizione 2020, pur nel dovuto rispetto delle limitazioni dovute al Covid, ha incontrato il favore di tutti i territori interessati da questa amatissima manifestazione. Per quanto riguarda i territori fermani e piceni, la carovana, che come sempre durerà per diverse ore della giornata, vedrà in testa 100 supercar Ferrari e Mercedes nel loro evento “Tribute”, poi seguiranno 430 vetture storiche che rispecchiano i modelli impegnati durante il trentennio nella corsa che infiammò d’entusiasmo la penisola.

Il centro cittadino di Fermo tornerà a vivere la Mille Miglia dopo l’ultima presenza del 2016, con il transito nella bellissima piazza del Popolo, dove sarà ubicato un controllo timbro, poi le auto si dirigeranno verso Monterubbiano, Rubbianello, Valmir, Carassai e Cossignano per raggiungere per la prima volta Offida, con gli equipaggi che potranno ammirare lo splendido centro storico, dove dalle ore 16 circa dovranno effettuare un altro controllo timbro.

Ascoli Piceno tornerà poi ad ospitare nel suo salotto “d’eccellenza” di piazza del Popolo la Mille Miglia, dopo il grande successo del 2014 e 2015, per un controllo orario che permetterà di ammirare i gioielli d’epoca in sosta per qualche minuto, dalle ore 16,30 circa. Le vetture saranno presentate dallo storico mantovano Attilio Facconi, grande esperto di motorismo d’epoca e della Mille Miglia. Ammirare esemplari, spesso rari di vetture dei marchi più celebri della storia, da OM, Alfa Romeo, Bugatti, Fiat, Maserati, Bentley, Mercedes, Bmw, Ferrari, Osca, Cisitalia, Aston Martin, Jaguar, Porsche, Austin Healey, Stanguellini, significa fare un “ripasso” storico senza eguali che ci viene invidiato dagli appassionati di tutto il mondo. Nel Chiostro di San Francesco di Ascoli Piceno verrà offerta la sosta-pranzo agli equipaggi dei Tribute Ferrari e Mercedes, una ghiotta occasione per far conoscere ad ospiti importanti le tipicità del piceno.

Per il sostegno economico dell’evento si ringraziano le amministrazioni comunali di Ascoli Piceno e Fermo, oltre all’importante contributo della Fondazione Carisap, sempre attenta e sensibile a tutte le iniziative istituzionali dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. Si ringraziano anche i sostenitori privati tra i quali Fainplast Srl, Sabelli SpA, Enza Zaden Srl, Consav centro revisioni e Faraone Industrie SpA.