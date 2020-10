Grottammare, ingressi controllati al cimitero per la commemorazione dei defunti Il sindaco Piergallini: "Potenziate le misure di igiene e sicurezza: i cittadini potranno recarsi al camposanto in piena tranquillità"

Percorsi definiti, postazioni igienizzanti e personale di vigilanza: il Covid cambia anche le visite al cimitero per la commemorazione dei defunti.

In vista della ricorrenza, il Comune ha predisposto un sistema di controllo su tutti e tre gli ingressi del civico cimitero, utilizzabili con percorsi differenziati di entrata e uscita, e affidato a un gruppo di sorveglianza, composto da agenti della Polizia Locale, volontari della Protezione civile e 4 operatori di vigilanza privata, il compito di garantire che tutti i visitatori siano muniti di mascherina, mantengano la distanza di sicurezza ed evitino assembramenti. I controlli avverranno sia all’esterno che all’interno del camposanto.

Per quanto riguarda le visite, è mantenuto l’orario di apertura invernale 8-18.

“Nonostante il coronavirus – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – immaginiamo che molte persone, giustamente, si recheranno soprattutto sabato, domenica e lunedì nel civico cimitero per visitare i defunti. Onorare i propri morti è un gesto di pietas al quale non dobbiamo rinunciare in questa fase così difficile per l’Italia. Per questa ragione, abbiamo potenziato le misure di igiene e sicurezza, affinché in piena tranquillità i cittadini potranno recarsi al camposanto: lo spazio è all’aperto, è molto ampio ed è improbabile che si creino assembramenti difficili da gestire. Invitiamo ovviamente tutti, comunque, al rispetto delle regole”.