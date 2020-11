Commemorazioni del 4 novembre in forma ridotta a Monteprandone Celebrata la Giornata nazionale dell'Unità nazionale e delle forze armate

Con la deposizione di una corona sul monumento ai caduti, si è svolta questa mattina, in forma ridotta, la consueta commemorazione organizzata a Monteprandone dall’associazione Mons. Eugenio Massi.

Dopo la benedizione da parte di Don Vincent Ifeme, accompagnato dal Comandante dei Carabinieri Gabriele Luciani e dal Comandante della Polizia Locale Eugenio Vendrame, il sindaco Sergio Loggi insieme agli assessori Meri Cossignani e Fernando Gabrielli e ai consiglieri comunali Martina Censori, Antonio Riccio e Sergio Calvaresi, ha reso omaggio ai caduti della Grande Guerra.

“E’ stato un gesto di riconoscenza – dichiara Loggi – verso tanti nostri concittadini che persero la vita per offrire la possibilità di costruire un futuro di Pace e conquistare l’Unità Nazionale. Oggi però – prosegue Loggi – è anche il giorno in cui celebriamo le Forze Armate, uomini e donne che da sempre svolgono un ruolo indispensabile per garantire la difesa e la nostra sicurezza, con ancor più slancio in questo periodo di emergenza in cui un ‘nemico invisibile’ sta minacciando e colpendo la nostra comunità”.