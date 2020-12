Lanciato a Grottammare il progetto “Covid Pets” I volontari dell'associazione "L'amico fedele onlus" potranno prendersi cura degli animali appartenenti a persone in quarantena

Più cure e attenzione anche a “Fido” in tempo di Covid: le famiglie in quarantena potranno contare sull’aiuto dei volontari de “L’amico fedele onlus” per le necessità dei propri quattrozampe grazie al progetto “Covid pets”.

La proposta presentata dall’associazione sambenedettese è stata accolta nel corso dell’ultima seduta della Giunta comunale, divenendo un servizio strutturato, gratuito e immediatamente operativo.

Con il progetto “Covid Pets”, i volontari dell’associazione si mettono a disposizione delle famiglie per l’accudimento degli animali da affezione, relativamente a varie necessità, quotidiane e non, come esigenze fisiologiche, passeggiate di svago, cure medicoveterinarie, ecc.

L’iniziativa è stata giudicata di grande valenza sociale e ambientale, in quanto al sostegno dei nuclei familiari sottoposti a restrizione sanitaria abbina la tutela del benessere animale.

Il servizio è gratuito e va richiesto direttamente a “L’amico fedele” via email a contatti@lamicofedele.it e, per conoscenza, a ambiente@comune.grottammare.ap.it.

Nella mail va specificato: specie, taglia e razza del cane, indole, età e indirizzo. Sarà cura dell’associazione fornire guinzagli, guanti, igienizzanti e ogni altro materiale necessario allo svolgimento dei servizio. L’Amministrazione comunale, infatti, ha deciso di riconoscere un contributo di 350 €, per le attività svolte dai volontari e per la disponibilità delle attrezzature.

“La corretta gestione degli animali da compagnia durante l’emergenza Coronavirus è un aspetto che abbiamo monitorato sin da subito attraverso l’assistenza telefonica – afferma l’assessore all’Inclusività Alessandra Biocca -, in collaborazione con le associazioni di volontariato. Il supporto dato è consistito in indicazioni pratiche per facilitare l’accudimento da parte di parenti e/o volontari, al fine di evitare episodi di rinuncia o abbandono degli animali da compagnia. Tutto ciò, ha suscitato una riflessione profonda, soprattutto con l’aumento dei casi di infezione umana da Covid-19, che ha portato a strutturare il sostegno dando vita ad un progetto per la tutela degli animali”.