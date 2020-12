San Benedetto, flash mob di Fratelli d’Italia a sostegno dei 18 pescatori detenuti in Libia L'appuntamento si è tenuto nella mattinata di domenica 6 dicembre

241 Letture Politica

Ieri, 6 dicembre, presso il porto di San Benedetto del Tronto, si è tenuto il flash mob di Fratelli d’Italia a sostegno dei 18 pescatori italiani sequestrati e tenuti prigionieri in Libia da tre mesi, nel silenzio assordante del governo e dei mass media.

Erano presenti l’Onorevole Lucia Albano, il consigliere regionale Andrea Assenti, il coordinatore provinciale Antonio Vagnoni, il suo vice Lucio Ionni, l’assessore Pierfrancesco Troli, il presidente del consiglio comunale Giovanni Chiarini, i consiglieri comunali Gianni Balloni e Giacomo Massimiani. Presente anche una delegazione di Gioventù Nazionale.

Proprio due giorni fa le famiglie di Mazara del Vallo, lasciate sole dal governo in questi mesi, hanno chiesto al governo Conte che i propri cari possano tornare a casa per Natale.

Fratelli d’Italia è sempre stata vicino alle famiglie degli equipaggi dei pescherecci “Medinea” e “Antartide”, fermati dalle autorità libiche il 1 settembre a una quarantina di miglia dalle coste della Libia. Alle interrogazioni presentante dai parlamentari di FDI il governo non ha mai risposto in modo esaustivo, incolpando i pescatori sequestrati invece di difenderli, non considerando che la Libia ha esteso oltre il consentito il confine delle proprie acque territoriali.

Chiediamo al governo un immediato ed incisivo intervento per riportare a casa i nostri connazionali ingiustamente sequestrati, e dei quali non si hanno notizie dallo scorso 11 novembre.

da: Lucia Albano