Confcommercio lancia la campagna “Compro sottocasa perché mi sento a casa” L'iniziativa punta a valorizzare l'importanza degli acquisti fatti presso i cosiddetti "negozi di vicinato"

99 Letture Associazioni

E’ stata avviata nella provincia picena la campagna nazionale di Confcommercio “Compro sottocasa perché mi sento a casa” per sostenere, anche in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone.

La campagna prevede la pubblicazione di uno spot sui canali social e sui media a diffusione nazionale e provinciale; l’utilizzo di strumenti pubblicitari; la distribuzione di vetrofanie e manifestini nei nostri maggiori centri cittadini.

Nello slogan “Facciamo rivivere le nostre città. Compra sotto casa” sono sintetizzati i principi alla base dell’iniziativa: quelli della sostenibilità e della solidarietà. Oltre a dare un messaggio di speranza e serenità per le festività natalizie.

Lo spot è visibile collegandosi al link https://youtu.be/sjBRwRRgn9o.

In contemporanea alla campagna “Compro sotto casa” è recente la presa di posizione della Confcommercio nazionale a sostegno delle attività presenti nei centri commerciali che, in base alle norme vigenti, non possono lavorare nei giorni festivi e prefestivi.

La Confcommercio chiede la modifica legislativa perché è in gioco la sopravvivenza dei punti vendita presenti nei 1.300 centri commerciali italiani che danno lavoro a 780.000 persone.

Il Presidente provinciale Confcommercio

Dott. Fausto Calabresi