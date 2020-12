San Benedetto, rappresentanti della Lega Giovani in visita all’ospedale “Madonna del Soccorso” Consegnati numerosi doni per i piccoli pazienti ospitati nel reparto di Pediatria

62 Letture Cronaca

“Questa mattina in rappresentanza della Lega Giovani Prov. Ascoli Piceno, ci siamo recati all’Ospedale Civile Madonna del Soccorso di San Benedetto Del Tronto per consegnare, in occasione delle feste natalizie, alcuni doni per il reparto di Pediatria” – così il Responsabile provinciale della Lega Giovani, Alfio Salvatore D’Urso, e il responsabile comunale, Davide Spaccasassi.

“Tanti bambini non potranno passare il Natale all’interno delle loro case, insieme alle proprie famiglie. Nel nostro piccolo vogliamo far sentire la vicinanza a tutti i piccoli pazienti che saranno costretti a trascorrere uno dei periodi più belli dell’anno in ospedale e speriamo che attraverso questo gesto possano trascorrere al meglio queste feste. Con l’occasione vogliamo fare un plauso a tutto il personale sanitario che, in uno dei periodi più bui della storia della Repubblica, sta mostrando determinazione e spirito di sacrificio affinché si possa superare al meglio questa pandemia e far sì che tante vite possano essere salvate! – concludono D’Urso e Spaccasassi.

da: Lega Giovani Piceni