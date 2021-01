Monteprandone, l’amministrazione comunale interviene sulle dimissioni dell’assessore Vallorani "Ringraziamo Gianpietro per il lavoro svolto al servizio della comunità"

Prendiamo atto della decisione, di natura personale, dell’assessore al Bilancio e al Commercio Gianpietro Vallorani di rassegnare le dimissioni sia da assessore, sia da consigliere comunale.

Ringraziamo Gianpietro per il lavoro svolto al servizio della comunità di Monteprandone. A lui giungano i migliori auguri per un futuro pieno di soddisfazioni professionali e non solo.

In vista dell’approvazione del Bilancio previsionale 2021-2023, il sindaco Sergio Loggi manterrà le deleghe ad interim.

In questo anno e mezzo, l’Amministrazione comunale ha lavorato, e continuerà a lavorare, ponendo al centro dell’azione amministrativa le persone, per lo sviluppo del territorio, con l’obiettivo di costruire la Monteprandone del domani.

L’Amministrazione Comunale