Screening di massa a Grottammare, tre i casi positivi riscontrati in città Il sindaco Piergallini mantiene la prudenza: "Ciò non significa che possiamo abbassare la guardia"

Sono tre i casi positivi al coronavirus confermati per quanto riguarda il comune di Grottammare. E’ questo l’esito dello screening di massa tenutosi in città dal 15 al 17 gennaio, su iniziativa dell’Asur Marche per i comuni di Grottammare, Cupra Marittima e Massignano.

A livello locale, i cittadini che si sono sottoposti volontariamente al tampone rapido sono stati 3.543, su un totale di 5.357 persone provenienti in qualche caso anche da altri Comuni del circondario.

I risultati sono stati comunicati dall’Area Vasta 5 al sindaco Enrico Piergallini ieri sera: “Questo dato dimostra che la circolazione del virus nella nostra città è ancora bassa. Ciò non significa che possiamo abbassare la guardia e perdere quel mordente che ci ha permesso di ottenere tale risultato – dichiara il sindaco Enrico Piergallini –. Era necessario condividere questa informazione anche per rincuorarci, riconoscendo in tal modo il valore dell’impegno che ognuno di noi sta attuando ogni giorno, con disagi e privazioni, in questo delicatissimo momento storico. Continuiamo a tenere diritta la barra della navigazione. Dobbiamo sempre ricordare, infatti, che nulla è garantito”.