Grottammare, installata una gabbia per la cattura dei cinghiali "Tutte le istituzioni coinvolte dal tavolo tecnico si sono attivate per seguire il più possibile le indicazioni"

Questa mattina la Polizia provinciale ha posizionato una gabbia per la cattura dei cinghiali all’interno della zona verde urbana compresa tra l’asse autostradale e l’ex Ferriera.

Le operazioni danno il via al piano anti-cinghiali disposto la scorsa settimana dal tavolo tecnico istituzionale, composto da Questura, Provincia, Comune, Nucleo forestale dei Carabinieri, Asur, ATC. A gestire tutte le attività necessarie alla cattura e successivo trasferimento dei cinghiali è incaricata la Polizia provinciale.

“Tutte le istituzioni coinvolte dal tavolo tecnico si sono attivate per seguire il più possibile le indicazioni – dichiarano congiuntamente il presidente della Provincia Sergio Fabiani, il sindaco Enrico Piergallini e il consigliere provinciale Stefano Novelli -. La Polizia provinciale nello specifico ha contratto il più possibile l’attesa per poter ottenere la gabbia e provvedere all’installazione, per questo ringraziamo in particolare il responsabile per i controlli ambientali e la Polizia provinciale Luigi Cataldi. Ci auguriamo che questo lavoro dia ottimi risultati in tempi brevi”.

Come noto, da oltre un mese a questa parte, l’area di intervento è luogo di frequenti avvistamenti notturni di ungulati nei pressi delle abitazioni che destano preoccupazione nei residenti e rappresentano anche un potenziale pericolo per la sicurezza stradale. E’ di ieri la decisione di installare, sia lungo il tratto della Sp Cuprense interessato, sia in alcune vie di quartiere più interne, una serie di pannelli stradali per segnalare la presenza in zona degli animali selvatici.