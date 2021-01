Scatterà martedì 26 gennaio il corso di yoga organizzato a Maltignano Le videolezioni avranno luogo ogni martedì fino al prossimo 6 aprile

Il 26 gennaio prenderà il via una serie di undici lezioni gratuite on line di yoga per cittadini residenti a Maltignano. L’iniziativa viene realizzata nell’ambito del progetto “Il valore sociale dello sport” e verrà realizzata fino al 6 aprile in diretta alle 9 ogni martedì sul gruppo facebook “U.S. Acli – Yoga” (con visibilità possibile anche in altri orari).

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è organizzata da U.S. Acli Marche e APS A.S.D. Centro Iniziative Giovani, col patrocinio del Comune di Maltignano.

Le lezioni saranno tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

La preiscrizione è obbligatoria inviando i propri dati al numero 3442229927 (a cui si possono chiedere anche informazioni).

Per partecipare occorre avere anche un profilo facebook attivo.

Il programma completo delle attività del progetto “Il valore sociale dello sport”, che comprende anche altre iniziative che andranno avanti fino al 31 luglio 2020, sarà pubblicato sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

da: US Acli Marche