Presentata una mozione in Consiglio regionale sul biodigestore ipotizzato nella Valdaso Il testo è stato redatto dai consiglieri del PD Anna Casini e Fabrizio Cesetti

99 Letture Politica

Stop agli atti autorizzativi emanati dalla Regione Marche per realizzare un biodigestore sulla Valdaso. È la richiesta dei consiglieri PD Anna Casini e Fabrizio Cesetti che hanno presentato una mozione in consiglio regionale presentata il 9 febbraio 2021.

“Un atto politico importante” affermano i consiglieri del Partito Democratico “con cui si chiede alla Regione Marche di adottare tutti i provvedimenti per una rivalutazione e, se fosse necessario, una revoca degli atti con cui sono stati espressi i pareri obbligatori e propedeutici al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio dell’impianto”

Continuano i Dem: “In tanti tra amministratori, associazioni e cittadini stanno manifestando le loro preoccupazioni sulla possibile realizzazione di un biodigestore sulla Valdaso. Si tratta quindi di un’operazione che non capiamo ne condividiamo e che oltretutto rappresenterebbe un problema per un territorio che durante il nostro mandato abbiamo valorizzato anche grazie all’innovazione portata dagli accordi agroambientali d’area.”

Concludono Casini e Cesetti: “Speriamo che gli assessori Castelli e Latini insieme ai partiti della maggioranza, vogliano dare il supporto politico alla proposta che abbiamo portato in consiglio regionale affinché vengano ritirati i pareri. Confidiamo sul fatto che proprio dall’assessore al bilancio è emersa una preoccupazione sul tema. La Valdaso è di tutti e un’approvazione bipartisan del nostro atto, sarebbe un bel risultato per il territorio e per i cittadini”