Monteprandone, si assegnano oltre 90 tra loculi e cappelline gentilizie Le domande di concessione dovranno essere inoltrate tassativamente tra lunedì 15 febbraio e mercoledì 31 marzo

Si rende noto che l’Amministrazione comunale intende assegnare ulteriori 90 loculi cimiteriali e 3,5 cappelline gentilizie in concessione per 99 anni.

Il costo delle concessioni, in considerazione del costo di realizzazione dei manufatti, è fissato in 33.000 euro per le cappelline gentilizie, mentre per i loculi si applicheranno i seguenti prezzi: 1^ loculo (dal basso) 2.300 euro; 2^ loculo 2.400 euro; 3^ loculo 2.400 euro; 4^ loculo 2.200 euro; 5^ loculo 2.150 euro.

La domanda di concessione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso: ufficio servizi sociali, via Limbo, Monteprandone – tel. 0735 710935/710941; punto informativo servizi sociali delegazione comunale via delle Magnolie,1 Centobuchi, tel. 0735 710825; sito istituzionale del Comune www.monteprandone.gov.it.

La richiesta di concessione deve essere presentata tassativamente, PENA ESCLUSIONE, dalle ore 00:00 di lunedì 15 febbraio, alle ore 23:59 di mercoledì 31 marzo 2021 tramite UNA SOLA delle seguenti modalità:

– P.E.C. comune.monteprandone@emarche.it;

– email: protocollo@comune.monteprandone.ap.it;

– posta raccomandata: Comune di Monteprandone, via Delle Magnolie, 1, 63076 Monteprandone (AP). Non farà fede la data di invio postale;

– consegna a mano: ufficio protocollo, via delle Magnolie, 1, 63076 Monteprandone (AP)

Le richieste pervenute prima delle ore 00:00 del 15 febbraio NON saranno prese in considerazione. Si procederà alla formazione di una graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande attribuendo priorità di scelta, nell’ordine: ai cittadini residenti; ai cittadini nati, ma non residenti; ai cittadini né nati né residenti nel comune di Monteprandone.