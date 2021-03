Venerdì 5 marzo incontro online sulla crisi dell’Europa con Luciano Canfora L'appuntamento fa parte delle "Giornate della partecipazione" promosse dal Comune di Grottammare

Per il prossimo appuntamento de “Le giornate della partecipazione”, uno dei massimi storici italiani, Luciano Canfora, analizza la crisi dell’Europa e come questa può affrancarsi dal potente ex alleato oltre Atlantico per diventare finalmente europea mediterranea e continentale.

L’iniziativa si terrà venerdì prossimo, 4 marzo, in diretta streaming alle ore 18, con collegamenti dalle pagine Facebook Città di Grottammare e dell’associazione Radio Incredibile e dal canale YouTube di Radio Incredibile, che collabora all’iniziativa curando la messa in onda.

L’incontro prende spunto dal libro “Europa, il gigante incatenato”, in cui il prof. Canfora analizza le ragioni, economiche, politiche, strategiche e culturali, per cui l’Europa può salvarsi dalla crisi e diventare padrona dei propri destini sullo scenario mondiale.

Luciano Canfora è ordinario di Filologia greca e latina presso l’Università di Bari. Laureatosi in Storia romana, ha svolto il perfezionamento in Filologia classica alla Scuola Normale di Pisa. Assistente di Storia Antica, poi di Letteratura Greca, ha insegnato anche Papirologia, Letteratura latina, Storia greca e romana. Fa parte del Comitato scientifico della “Society of Classical Tradition” di Boston e della Fondazione Istituto Gramsci di Roma. Dirige la rivista «Quaderni di Storia» e la collana di testi “La città antica”. Fa parte del comitato direttivo di «Historia y critica» (Santiago, Spagna), «Journal of Classical Tradition» (Boston), «Limes (Roma)». Ha studiato problemi di storia antica, letteratura greca e romana, storia della tradizione, storia degli studi classici, politica e cultura del XX secolo. Molti dei suoi libri sono stati tradotti in USA, Francia, Inghilterra, Germania, Grecia, Olanda, Brasile, Spagna, Repubblica Ceca.

“Le giornate della partecipazione” è una rassegna di incontri incentrata sui temi della democrazia della politica e della partecipazione, organizzata dalla Città di Grottammare, in collaborazione con l’associazione “I luoghi della scrittura”.