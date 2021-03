In fase di completamento i lavori presso il palazzetto dello sport di Monteprandone In corso la sostituzione del parquet

Sono giunti ad una fase cruciale i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport situato in via Colle Gioioso a Monteprandone. In questi giorni, infatti, si sta effettuando la posa del parquet.

“A distanza di tredici anni dagli ultimi lavori effettuati sulla struttura, rinnoviamo completamente l’impianto di proprietà comunale – spiega l’assessore agli impianti sportivi Christian Ficcadenti – dopo essere intervenuti sulle strutture portanti, andando a rinforzarle; aver sostituito le travi esistesti; aver installato nuovi pannelli sandwich e infissi posti sulle testate nord e sud, si sta intervenendo sulla pavimentazione. Il parquet preesistente, rovinato a causa di infiltrazioni d’acqua e usura causata dall’uso, verrà sostituito con parquet in rovere naturale. E’ una delle soluzioni più comode e funzionali per le palestre e per gli impianti sportivi – conclude Ficcadenti – che, di solito, gli sportivi apprezzano molto in quanto, a contatto con un pavimento molto più morbido, la qualità di gioco migliora così come le performance atletiche”.

Ricordiamo che i lavori di manutenzione straordinaria hanno lo scopo di migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’impianto e sono propedeutici a successivi lavori di completamento che permetteranno il totale adeguamento sismico della struttura. L’investimento complessivo è di 522.500 euro.