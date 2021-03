Riaperto alla circolazione un tratto della Strada Provinciale 31 “Folignano” Il presidente provinciale Fabiani: "Ottenuto un finanziamento di ulteriori 450mila euro"

94 Letture Cronaca

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione provinciale per il ripristino della mobilità di competenza. Il Servizio Viabilità dell’Ente ha disposto, infatti, la riapertura al transito della S.P. n.31 Folignano dall’abitato di Castel Folignano all’incrocio con la SS81 con istituzione del senso unico alternato e velocità di 30 km orari in corrispondenza del ponte situato al k.5+000.

La strada è stato interessata un cospicuo intervento dell’importo di circa 5 milioni di euro finanziato nel settimo stralcio del Piano dell’Anas, grazie all’azione della Provincia che ha eseguito rilievi, sopralluoghi e perizie. Nello specifico, sono stati eseguiti lavori di consolidamento del versante e sistemato il piano stradale in prossima della scarpata. Inoltre è stata effettuata una approfondita pulizia dell’intera muratura del ponte sito nel tratto interessato e la struttura è stata anche oggetto di monitoraggio per conto della Provincia da parte di un soggetto specializzato che ne ha certificato la fruibilità.

“Ringrazio l’Anas, in particolare, le persone dell’ing. Fulvio Soccodato e dell’ing. Luca Cerata, tutto il loro staff e l’Anas regionale per l’attività espletata. Ringrazio inoltre il Servizio Viabilità dell’Ente per l’impegno profuso nella realizzazione di questo importate traguardo e il Comune di Folignano con cui sono state istaurate sinergie e collaborazione” ha dichiarato il Presidente della Provincia Sergio Fabiani. Ma le novità positive non finiscono qui, il Presidente ha infatti aggiunto “che la Provincia ha ottenuto un finanziamento di ulteriori 450 mila euro, amplificabile a secondo di eventuali esigenze, per potenziare la sicurezza del ponte e che il Servizio Viabilità è già al lavoro per la progettazione dell’intervento.”

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere provinciale e presidente del consiglio comunale folignanese Daniele Tonelli che ha evidenziato “come sia stata riconsegnata ai cittadini una strada avente carattere strategico in quanto consente un più facile collegamento per la popolazione del comprensorio anche con il vicino Abruzzo.”