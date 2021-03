Online il sito sul Superbonus 110% completamente sviluppato dai geometri Lo rende noto il Collegio Geometri e Geometri laureati di Ascoli

157 Letture Associazioni

E’ online un sito dedicato alle tematiche relative al Superbonus 110% interamente sviluppato dai geometri. «Un sito volto a sostenere l’esercizio della professione dei propri iscritti, e in un continuo agire secondo le proprie finalità istituzionali» è quanto afferma il presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati di Ascoli Leo Crocetti.

In particolare il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con la fondamentale collaborazione della sua commissione interna “Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico”, ha sviluppato un sito che mette in linea un imponente archivio documentale digitale, consentendo finalmente una consultazione agile dei testi ufficiali. «Questo grazie – aggiunge Crocetti – ad una modalità di ricerca basata su più variabili, un reale valore aggiunto di un sistema di catalogazione che, non solo non è stato finora applicato, bensì si rivela idoneo alla fruibilità degli specialisti della filiera edile e utilissimo a ogni altro pubblico interessato: condomìni, famiglie, committenti pubblici e privati. Uno spazio che sarà costantemente aggiornato, confermandosi un valido strumento di consultazione quotidiana per gli operatori del settore».

In primo piano nel sito viene dato risalto all’archivio in cui sono collocati tutti i documenti finora pubblicati da ogni fonte ufficiale sul Superbonus 110%. La pubblicazione è in ordine cronologico e la funzione di ricerca è per atto normativo, atto interpretativo e per parola chiave. Questo criterio consente di trovare sempre il testo richiesto, che per gli atti interpretativi è implementato anche da un’icona colorata, per identificare più facilmente l’ente pubblico di provenienza, e un link che permette di individuare facilmente il passaggio del testo in cui si trova la parola ricercata.

da: Consiglio Geometri e Geometri Laureati – Ascoli Piceno