Via libera a Monteprandone ai ristori per associazioni e organizzazioni di volontariato Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 16 aprile

La Giunta comunale ha approvato una delibera in cui dispone l’erogazione di contributi ad associazioni e organizzazioni di volontariato del territorio quale ristoro a seguito della pandemia Covid.

“Con questi contributi aiutiamo le tante realtà associative del mondo della cultura, del turismo, del volontariato, dello sport presenti sul territorio di Monteprandone a sostenere i costi fissi che, nonostante lo stop forzato dovuto alla pandemia, hanno comunque dovuto affrontare – spiegano gli assessori alla cultura Roberta Iozzi e agli impianti sportivi Christian Ficcadenti, insieme ai consiglieri alle politiche giovanili Martina Censori, allo sport Marco Ciabattoni e al turismo Marco Romandini – le nostre associazioni sono un valore aggiunto del territorio, alcune sono ferme da un anno e sono state costrette a cancellare tutti gli eventi nel 2020, ed è nostro dovere sostenerle in questo momento di difficoltà”.

Di seguito i requisiti richiesti.

Le associazioni dei settori cultura, turismo, servizi sociali devono:

1. essere una organizzazione di volontariato (ODV), associazione di promozione sociale (APS), associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o altro ente di carattere privato diverso dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;

2. avere la sede legale nel Comune di Monteprandone ed essere iscritta all’Albo delle associazioni del Comune.

3. aver organizzato almeno un evento pubblico di interesse culturale, sociale, artistico nel periodo 1.1.2019/31.12.2020 nel territorio di Monteprandone (se in presenza); l’evento deve essere stato liberamente accessibile e usufruibile (ovvero non soggetto a pagamento, neanche sotto forma di tesseramento, né offerta libera) per il suddetto evento NON deve essere stato ottenuto alcun contributo dal Comune di Monteprandone nei suddetti anni.

Nell’assegnazione del contributo, sarà riconosciuta una premialità alle associazioni nel cui direttivo i giovani di età inferiore a 35 anni (alla data di pubblicazione dell’avviso) rappresentano almeno il 50%

Le associazioni del settore sport devono:

1. essere una associazione sportiva non a scopo di lucro, riconosciuta dal CONI;

2. avere la sede legale nel Comune di Monteprandone ed essere iscritta all’Albo delle Associazioni comunali;

3. aver partecipato ad un campionato o manifestazione organizzati o patrocinati da Federazione/Ente riconosciuto dal CONI nella stagione 2019/2020.

Nell’assegnazione del contributo, sarà riconosciuta una premialità alle associazioni titolari (proprietà, locazione, concessione) da almeno un anno di una struttura sportiva (palestra, campi da gioco ecc.) per la quale sono in grado di dimostrare di aver sostenuto spese di manutenzione, affitto, utenze ecc., nonché alle associazioni che sono in grado di dimostrare la presenza nella stagione 2019/2020 di almeno 12 tesserati di età inferiore a 18 anni.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata, utilizzando il Modello A per associazioni del settore cultura, turismo, servizi sociali e il Modello B per il settore sport.

La domanda deve pervenire con una sola delle modalità seguenti, entro il termine del 16 aprile 2021:

– consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune;

– posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Monteprandone, piazza dell’Aquila, 1 63076 Monteprandone (AP);

– via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it;

– via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it.