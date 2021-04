Confcommercio Ascoli Piceno presenta i suoi “Professionisti del Wedding” Il gruppo, presieduto da Alessandra Bruni, tutelerà i bisogni degli imprenditori coinvolti nell'organizzazione di eventi

Alla presenza del presidente provinciale Fausto Calabresi e del coordinatore Alessandro Scarioni si è costituita in seno alla Confcommercio Picena una nuova rappresentanza sindacale con l’obiettivo di tutelare l’attività degli imprenditori che organizzano gli eventi matrimoniali (wedding planning), gli eventi in genere e di coloro che partecipano con diverse competenze alla loro realizzazione, come atelier, fotografi, ristoranti, location, centri estetici, ecc.

Il Gruppo denominato “Professionisti del Wedding” è presieduto dall’imprenditrice Alessandra Bruni, con la collaborazione di Elisabetta Alexis, Rosa Bettarini, Sandro Forti ed Emilio Pasqualini, membri del direttivo provinciale.

Dopo un anno di blocco praticamente completo delle attività, quale conseguenza della pandemia Covid, è estremamente importante una rappresentanza specifica del settore che sappia farsi interprete delle varie necessità imprenditoriali nei vari tavoli di confronto, nazionali e locali.

Nei prossimi giorni, le prime iniziative programmatiche, tra le quali l’adesione all’Associazione Italiana Organizzatori Matrimoni A.I.O.M. della Confcommercio nazionale, per una maggior rappresentatività territoriale.