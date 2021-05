Covid, ristori da oltre 7mila euro per le associazioni di Monteprandone Ventiquattro gli enti coinvolti

Il Comune di Monteprandone ha pubblicato l’elenco delle associazioni culturali, turistiche, sociali e sportive che hanno richiesto e ottenuto i ristori Covid come parziale risposta al lungo stop della loro attività causato dall’emergenza pandemica. Le risorse complessive, pari a 7.300 euro, sono state assegnate in base ai criteri approvati dalla Giunta comunale, tra cui l’iscrizione all’Albo comunale delle associazioni.

Di seguito l’elenco delle nove associazioni per il settore cultura, turismo, servizi sociali e delle quindici associazioni sportive: Pro Loco Monteprandone, Il Villaggio dei Bambini, San Giacomo della Marca, C’era una volta asd, Sant’Anna, Avis, Villaggio Planetario, Officina San Giacomo, Il magico mondo dell’apprendimento, asd School dance, Asd Hc Monteprandone, Futsal Prandone, asd Bocciofila Salaria, Centobuchi 1972 MP, asd Ruffini Team, asd Atletico Centobuchi, asd Rolle Cento, asd Centobuchi Bridge, Vittoria Monteprandone, One tennis club, asd Calcio 100 2010, asd Monteprandone, asd Magnitudo 18.0 e asd Cento Volley.

“Nel difficile periodo in cui le attività del mondo associazionistico sono state fortemente condizionate dal protrarsi della pandemia – spiegano gli assessori alla cultura Roberta Iozzi e agli impianti sportivi Christian Ficcadenti, insieme ai consiglieri alle politiche giovanili Martina Censori, allo sport Marco Ciabattoni e al turismo Marco Romandini – questo contributo una tantum è pensato come parziale, ma concreto ristoro delle spese fisse che comunque le associazioni debbono sostenere, nella speranza che possa essere d’aiuto a quel mondo che ricopre un ruolo sociale ed educativo per la nostra comunità in particolare verso i più giovani”.