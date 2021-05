Completato a Grottammare il calendario delle disinfestazioni anti-zanzare Quindici gli interventi in programma nel periodo compreso tra i mesi di giugno e dicembre

E’ pronto il calendario estivo della lotta alle zanzare. Complessivamente, il piano già avviato ad aprile si compone di 15 interventi, più 1 disinfestazione straordinaria da svolgersi in particolari condizioni di necessità che dovessero verificarsi nel corso della calendarizzazione, garantita fino a dicembre.

Nel programma, infatti, sono stati già inclusi due interventi nel periodo autunnale e attività di derattizzazione nelle scuole. Il calendario è stato anticipato già da un paio di disinfestazioni attuate nelle settimane scorse per limitare la proliferazione futura degli insetti alati, colpendoli nella loro fase larvale.

Gli interventi sono stati concentrati nel periodo di maggior diffusione delle zanzare: per giugno, luglio e agosto, infatti, sono previste 3 disinfestazioni mensili. I trattamenti si svolgeranno nelle ore notturne, utilizzando il prodotto commerciale “Garban”, a cura della ditta Quark di Jesi.

Ecco le prossime date: giugno 4/5 – 18/19 – 25/26; luglio 2/3 – 16/17 – 23/24; agosto 6/7 – 20/21 – 27/28; settembre 10/11; ottobre 16; dicembre 18. Il calendario potrebbe subire variazioni a causa di maltempo o impedimenti che possano compromettere l’efficacia dei trattamenti. Nell’eventualità, gli uffici comunali comunicheranno le date di rinvio.

Per quanto riguarda i luoghi degli interventi, le operazioni svolgeranno sia nel centro che nelle zone periferiche, nelle scuole, in punti particolareggiati come caditoie, tombini e reti fognarie. Le attività rientrano nei trattamenti di disinfestazione (di tipo larvale e adulticida) e derattizzazione, previsti nel contratto di affidamento triennale alla ditta specializzata.