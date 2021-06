“Battesimo Civico” dei neomaggiorenni domenica 6 giugno a Monsampolo del Tronto L'evento avrà inizio alle ore 19.00

Il Comune di Monsampolo del Tronto organizza il “Battesimo civico” dei neo diciottenni residenti a Monsampolo del Tronto, nati nel 2003. La Cerimonia si svolgerà domenica 6 giugno alle ore 19,00 presso la piazza Nuova di Stella di Monsampolo, in caso di pioggia si svolgerà all’interno della Sala conferenze di Piazza Bachelet sempre a Stella di Monsampolo.

Dopo i saluti Istituzionali da parte del Sindaco Massimo Narcisi e dell’Assessore alle Politiche Giovanili Luca Schiavi ci sarà l’intervento “La nascita della Costituzione Italiana” da parte dello Storico Costantino di Sante, a seguire sarà consegnata una copia della Costituzione ai neo diciottenni.

“Abbiamo voluto dare all’iniziativa una veste nuova rispetto agli scorsi anni – dichiarano il Sindaco Massimo Narcisi e Luca Schiavi Assessore alle Politiche Giovanili – Il Battesimo civico è per noi una giornata molto importante che ha come obiettivo quello di trasmettere alle nuove generazioni i valori della Costituzione e di far comprendere l’importanza e la responsabilità dell’essere cittadini. Per questo abbiamo deciso di invitare un importante e riconosciuto Storico come il Prof. Costantino Di Sante per promuovere tra i neo diciottenni, con il suo prezioso intervento, la conoscenza della Costituzione italiana, di tutti i protagonisti e degli aneddoti che hanno portato alla sua stesura”.

da: Comune di Monsampolo del Tronto