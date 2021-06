Monteprandone, aperte le domande per le mense scolastiche 2021/2022 C'è tempo fino a venerdì 20 agosto

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla mensa scolastica per l’anno scolastico 2021/2022. Il servizio è riservato a tutti gli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia e alla scuola primaria del Comune di Monteprandone e frequentanti la mensa comunale situata nel plesso di via Borgo da Monte e le mense gestite dalla Vivenda spa situate nei plessi di via Colle Gioioso e via Benedetto Croce.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso:

• ufficio servizi sociali, via Limbo – Monteprandone (0735-710935);

• delegazione comunale, via delle Magnolie – Centobuchi (0735-710825);

• sito del comune all’indirizzo www.monteprandone.gov.it/politiche-educative.

Sono altresì disponibili i moduli per richiedere diete speciali per motivi sanitari e/o per motivi etico/religiosi.

Al fine di pianificare ed organizzare il servizio, le domande devono essere presentate entro venerdì 20 agosto 2021 con una sola delle seguenti modalità: consegna a mano presso ufficio servizi sociali; sportello informativo servizi sociali; ufficio protocollo; via posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Monteprandone, piazza dell’Aquila, 1- 63076 Monteprandone (AP); via fax al n. 0735/62541; via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it; via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, eventuali rinunce dovranno essere comunicate all’ufficio servizi sociali. Le tariffe sono consultabili sul sito del Comune www.monteprandone.gov.it/politiche-educative. Le informazioni relative alle modalità di pagamento saranno disponibili sul sito comunale prima dell’avvio del servizio.

Al fine di velocizzare il più possibile le procedure di registrazione e verifica, si chiede di allegare l‘attestazione ISEE minorenni 2021 contestualmente alla domanda. Il servizio sarà reso esclusivamente a coloro che avranno presentato istanza e che risulteranno in regola con i pagamenti dei servizi relativi agli anni precedenti, come da verifiche di ufficio.