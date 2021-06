Pronto all’apertura il secondo Ecosportello realizzato a Grottammare Situato in via Firenze in Zona Ascolani, sarà a disposizione della cittadinanza nelle mattinate di lunedì e venerdì

Ecosportello anche a Zona Ascolani, a partire da lunedì prossimo 14 giugno. Il nuovo punto informativo è attivato dall’Amministrazione comunale in via Firenze, al piano terra della palazzina che accoglie anche il circolo anziani Fulgenzi.

Il servizio sarà gestito dal personale della Picenambiente spa, con apertura nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 12. E’ il secondo punto informativo ambientale della Città di Grottammare.

“Orgogliosi e lieti di annunciare l’apertura dell’ Ecosportello a Zona Ascolani – dichiara l’assessore alla Sostenibilità ambientale Alessandra Biocca – Questo nuovo punto nasce per fornire e agevolare l’accesso al servizio ai residenti della zona sud della città di Grottammare. L’Ecosportello è uno strumento di supporto e informazione valido non solo per il servizio di raccolta dei rifiuti ma soprattutto perché persegue un obiettivo di carattere ambientale a 360 gradi, che stiamo costruendo a piccoli passi e che coinvolge tutti”.

Lo sportello di prossima apertura nel quartiere più a sud della Città fa il paio con l’analogo servizio informativo istituito poco più di 2 anni fa nella sede municipale, che mantiene il solito calendario di ricevimento: mercoledì ore 9-12, giovedì ore 15-18 e il 2° e 4° sabato del mese ore 9-12.

In entrambi i casi, ci si potrà rivolgere all’Ecosportello per:

-attività informativa sulla raccolta dei rifiuti (ritiro sacchetti o mastelli);

-raccolta segnalazioni e criticità sul servizio di raccolta.