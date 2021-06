Obiettivo qualità negli otto centri estivi organizzati a Grottammare Interessata la fascia d'età 3-17 anni

75 Letture Cronaca

Anche quest’anno è un protocollo di qualità a certificare i centri estivi per bambini e bambine in svolgimento sul territorio comunale. E’ stata firmata ieri pomeriggio la convenzione con le associazioni che promuovono e realizzano le iniziative a Grottammare. Un totale di otto progetti caratterizza l’estate 2021.

Il Protocollo d’intesa contiene gli impegni che gli enti gestori si assumono in merito alla realizzazione delle attività estive per minori, in armonia con le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”*.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di garantire il corretto svolgimento dei centri estivi, un servizio volto a supportare le famiglie, affinché il diritto alla socialità ed al gioco dei minori, a lungo compromesso dall’emergenza sanitaria, possa ristabilirsi e conciliarsi con il lavoro dei familiari.

Il documento pone l’accento anche sulla frequenza dei minori con fragilità e di quelli con disabilità. Nel primo caso, il Comune si riserva la possibilità di richiedere a tutti i gestori dei progetti posti gratuiti in orario completo, comprensivi eventualmente di pasto da destinarsi a nuclei familiari bisognosi; nel secondo, si rende disponibile a garantire adeguate ore di assistenza all’handicap, in accordo tra il Servizio Sociale, la famiglia ed il centro estivo.

Otto dunque i progetti validi dai 3 ai 17 anni, per un’offerta ampia e variegata, sia per tipo di attività che di localizzazione sul territorio:

“Avere a cuore il destino dei ragazzi” presentato dal Centro Sportivo Italiano, nei locali e gli impianti sportivi messi a disposizione dalla Parrocchia Gran Madre di Dio;

“Centro estivo sportivo – Il Signore degli Anelli” della Polisportiva Gagliarda di San Benedetto del Tronto nella palestra del plesso scolastico di Via Toscanini e nei locali di quello a Zona Ascolani, in via Alighieri;

“La Buona Battaglia” della Società Cooperativa Sociale Capitani Coraggiosi di San Benedetto del Tronto nei locali e nello lo spazio esterno del plesso scolastico di Zona Ischia, in via Marche;

“Summer Camp 2021” della ASD Union Fortitudo Basket di Grottammare, presso i locali e il campetto messo a disposizione dalla Parrocchia Madonna della Speranza;

“ASD Grottammare 2020 E…state con noi – Amici x lo Sport” della ASD Grottammare 2020 in partnership con il Centro Sportivo Italiano di Grottammare, presso gli impianti sportivi in Via D. Bruni;

“Summer Camp 2021” proposto dalla Ssd Grottammare Calcio 1899 presso lo Stadio comunale Pirani;

“E…state al Baby Azzurro” presentato dalla Soc. Coop. Sociale Baby Azzurro di San Benedetto del Tronto presso la struttura del Centro Infanzia “Baby Azzurro” in via Lombardia;

“Campus Estate 2021” della ASD Circolo Tennis F. Beretti con attività presso la struttura sportiva in zona Ex Ferriera.

* emanate con Ordinanza del 21 maggio 2021 dal Ministero della Salute, che aggiornano il documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.