Trasloco in vista? I consigli per affrontare il cambiamento L’importanza di ambientarsi in maniera graduale. Il trasloco per gli animali da compagnia

Il trasloco è un momento importante che può mettere a dura prova chiunque, soprattutto se la nuova abitazione è molto distante dalla vecchia; secondo alcuni studi, infatti, sarebbe uno degli eventi più stressanti che si possano affrontare durante la vita. Ci sono però diversi modi per rendere più accettabile questa fase di passaggio, vediamo insieme come comportarsi per riuscirci.

L’importanza di ambientarsi in maniera graduale

Per attutire il colpo e cominciare ad abituarsi all’idea di cambiare ambiente e frequentare luoghi completamente diversi da prima può essere utile visitare più volte la nuova casa nei giorni precedenti al trasloco. In questo modo si prenderà gradualmente confidenza con i nuovi spazi, con il quartiere e in generale con la città in cui ci si trasferirà, riducendo di conseguenza l’impatto negativo che potrebbe avere all’inizio tale importante cambiamento.

Una volta portato tutto l’occorrente, poi, può essere un’ottima idea invitare amici e conoscenti (o colleghi di lavoro, nel caso di trasferimenti all’estero per motivi professionali) per inaugurarla, così da avere sempre più dimestichezza con la nuova abitazione e stemperare un po’ lo stress che il trasloco ha comportato. In generale è sempre bene dedicare degli spazi al relax in casa: dal soggiorno al balcone, bastano pochi piccoli accorgimenti per rendere la nuova casa accogliente e rilassante. Sarà infatti sufficiente personalizzare gli ambienti con quadri, stampe e oggetti che fanno sentire a proprio agio per percepire la nuova abitazione come meno estranea, soprattutto all’inizio e in particolar modo se ci si sposta in un Paese estero. Infine, è consigliabile fare lunghe passeggiate per le strade della nuova città, per conoscere e frequentare le attività presenti in zona e magari scambiare due chiacchiere con i residenti.

Il trasloco per gli animali da compagnia

Lo stress dato dal trasloco non sarà provato solo dalle persone che lo affronteranno, ma anche dagli animali da compagnia. Come rendere il tutto più soft e meno traumatico possibile? Prima di tutto organizzando con cura lo spostamento in sé, affidandosi a dei servizi ad hoc che si occupano proprio del trasporto di animali, come BlissPets Services ad esempio; soprattutto nel caso di trasloco all’estero, infatti, gli animali potrebbero risentirne molto negativamente, motivo per cui è sempre preferibile andare sul sicuro ed evitare soluzioni fai da te.

Lasciare un luogo familiare e riambientarsi in un posto sconosciuto con nuovi odori e nuove persone non è mai semplice per i nostri amici animali, ma c’è da dire che molto dipende dal loro carattere. Le reazioni possono infatti essere anche molto diverse: il cane o il gatto potrebbe abituarsi relativamente subito, oppure provare ansia e insicurezza per diversi giorni o settimane. Se è vero che è necessario aiutare il nostro amico a quattro zampe a prendere confidenza con l’ambiente, c’è anche da dire che non bisogna mai forzare i suoi tempi: armarsi di pazienza sarà fondamentale anche per evitare di stressarlo ulteriormente. Giorno dopo giorno si sentirà sempre più al sicuro nel nuovo ambiente, soprattutto grazie alla presenza del proprietario, punto di riferimento che resta nonostante il cambio di casa.

In definitiva traslocare è un’esperienza complessa che può causare stress, ma organizzandola seguendo tutti i consigli riportati finora, aiuta tutti a viverla in maniera più serena e ad ambientarsi senza troppi problemi.