Prendono il via gli eventi estivi in programma a Monsampolo del Tronto Il sindaco Narcisi: "Nonostante le tante difficoltà, siamo riusciti ad allestire un calendario importante e variegato"

87 Letture Cronaca

Apre le porte la stagione degli eventi estivi del Comune di Monsampolo del Tronto con “Monsampolo Estate 2021” che riunisce in unico calendario tutti gli eventi organizzati nel territorio comunale.

Un’offerta molto variegata che spazia dal cinema in piazza, agli spettacoli di arte di strada e circo contemporaneo, all’arte contemporanea, ai concerti musicali nel Centro Storico, alla musica classica, con eventi completamente gratuiti, organizzati nel pieno rispetto delle normative anti contagi, pensati per venire incontro alle diverse preferenze e per offrire momenti di divertimento e condivisione.

“Nonostante le tante difficoltà di questo anno, a causa della pandemia – dichiara Massimo Narcisi Sindaco di Monsampolo del Tronto – siamo riusciti ad allestire un calendario importante e variegato; per questo ci tengo a ringraziare l’Assessore allo sport Luca Schiavi e il consigliere comunale Gianni Felicioni delegato alle associazioni per il grande lavoro di coordinamento svolto, il BIM Tronto, le associazioni, i nostri partner e gli sponsor che hanno deciso di dare il loro importante contributo alla realizzazione del calendario. Abbiamo realizzato un calendario d’eventi di qualità che siamo certi sarà in grado di soddisfare preferenze e gusti diversi, con l’invito per i cittadini e i turisti che decideranno di vistare il borgo, a partecipare agli eventi e a godersi l’estate monsampolese”.

Il Calendario degli eventi.

– “ Cinema in Piazza ”, una serie di proiezioni cinematografiche per famiglie organizzate dall’Azione Cattolica Parrocchiale nella nuova piazza di Stella, nei giorni 7/13/21/28 luglio alle ore 21,00.

”, una serie di proiezioni cinematografiche per famiglie organizzate dall’Azione Cattolica Parrocchiale nella nuova piazza di Stella, nei giorni 7/13/21/28 luglio alle ore 21,00. – Tutti i mercoledì di luglio e agosto dalle ore 19 alle 20, nel parco pubblico di piazza Bachelet, sono in programma le lezioni gratuite di “ Summer Yoga ”, tenute dall’insegnante Eugenia Brega ed organizzate dall’US Acli in collaborazione con la Polisportiva Spazio Stelle.

”, tenute dall’insegnante Eugenia Brega ed organizzate dall’US Acli in collaborazione con la Polisportiva Spazio Stelle. – Sabato 10 luglio si inaugura la mostra personale “ Drinking Rain ” di Armando Fanelli, a cura di Nikla Cingolani ed organizzata dalla Galleria Marconi e da Marche Centro d’Arte all’intero degli Spazi Ipogei nel Centro Storico. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 fino al 10 settembre.

” di Armando Fanelli, a cura di Nikla Cingolani ed organizzata dalla Galleria Marconi e da Marche Centro d’Arte all’intero degli Spazi Ipogei nel Centro Storico. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 fino al 10 settembre. – Venerdì 16 luglio, Venerdì 23 luglio e Venerdì 30 luglio torna l’attesissimo “ Monsart Festival ”, una rassegna di teatro di strada e circo contemporaneo ideata con la collaborazione dell’Associazione Whatsart e giunta alla sua terza edizione.

”, una rassegna di teatro di strada e circo contemporaneo ideata con la collaborazione dell’Associazione Whatsart e giunta alla sua terza edizione. – Sabato 17 luglio a Piazza Roma sarà di scena la musica classica con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Roberto Molinelli che si esibirà nello spettacolo BACH….IN JAZZ , con l’esecuzione dei concerti di Bach per violino e orchestra nella trascrizione in chiave jazz fatta dallo stesso Roberto Molinelli, direttore d’orchestra e compositore protagonista nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

, con l’esecuzione dei concerti di Bach per violino e orchestra nella trascrizione in chiave jazz fatta dallo stesso Roberto Molinelli, direttore d’orchestra e compositore protagonista nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. – Sabato 24 e Domenica 25 luglio si svolgerà la 18ª edizione del Trofeo Giuseppe Spadoni , una gara giovanile nazionale di bocce organizzata dalla Polisportiva Spazio Stelle presso il Bocciodromo Comunale a partire dalle 14,30.

, una gara giovanile nazionale di bocce organizzata dalla Polisportiva Spazio Stelle presso il Bocciodromo Comunale a partire dalle 14,30. – Martedì 24 agosto a Piazza Roma alle ore 22,00 concerto in piazza di Wrongonyou con il suo tour “ SOLO IO LIVE ”. Wrongonyou (pseudonimo di Marco Zitelli) è un giovane cantautore romano reduce dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Lezioni di Volo”, con il quale ha vinto il premio della critica Mia Martini e il Premio RTL 102.5, nella categoria “Nuove proposte”. Aprirà il concerto il gruppo degli Utah, con musicisti anche di Monsampolo.

”. Wrongonyou (pseudonimo di Marco Zitelli) è un giovane cantautore romano reduce dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Lezioni di Volo”, con il quale ha vinto il premio della critica Mia Martini e il Premio RTL 102.5, nella categoria “Nuove proposte”. Aprirà il concerto il gruppo degli Utah, con musicisti anche di Monsampolo. – Mercoledì 25 agosto a Piazza Roma alle ore 22,00 si esibirà in concerto Margherita Vicario con il suo BINGO TOUR. Cantautrice e attrice oltre a Bingo, nuovissimo progetto discografico uscito a maggio, ha all’attivo un album, un EP e una serie di singoli, tra cui Mandela, che ha superato il milione di views su YouTube e di ascolti su Spotify ed è stato candidato nella categoria Big al Premio Voci per la Libertà di Amnesty International, che premia la canzone dell’anno per i diritti umani. Nel 2020 diventa la nuova Ambassador italiana di Key Change-organizzazione internazionale che vuole portare un bilanciamento delle presenze maschili e femminili nell’industria musicale, oltre ad essere inclusa tra le 50 donne dell’anno di D-La Repubblica.

Durante il periodo estivo saranno inoltre aperti i Musei Civici, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 10/13 e dalle 16/19 e il martedì anche 21/24 fino al 12 settembre, con ingresso gratuito. I Musei Civici inoltre resteranno aperti anche durante le serate in cui si svolgeranno eventi nel Centro Storico.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili nel pieno rispetto delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19. Si precisa che per gli eventi del 16/17/23/30 luglio e del 24/25 agosto è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito www.eventbrite.it.

Per Info:

www.monsampoloborgoaccogliente.it

+39 3387526190

da: Comune di Monsampolo del Tronto