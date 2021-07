Cresce l’attesa a Monteprandone per l’evento “A Ruota Libera” L'iniziativa, in programma domenica 25 luglio, sarà poi replicata il prossimo 4 settembre

Una passeggiata in E-Bike per raccontare un territorio: quello di Monteprandone. Questa l’idea alla base di “A Ruota Libera”, evento ideato da Amici per la Gola per valorizzare natura, storia ed enogastronomia locali in linea con un turismo sostenibile.

L’evento è studiato come una caccia al tesoro articolata in sei tappe; in ogni tappa, un tesoro da scoprire, sia grazie al racconto delle guide, sia grazie a degustazioni, performance e altre sorprese che guideranno gli ospiti verso un picnic segreto immersi nel verde. Anche il picnic segue il filone della sostenibilità: sarà completamente plastic free e proporrà un menu a chilometro zero.

Tra le tappe del tour il Lavatoio Comunale, l’azienda agricola Il Transumante, la cantina Il Conte di Villaprandone, la casa natale di San Giacomo, i vigenti de Il Conte Saladini Pilastri. Il percorso complessivo è di 10 chilometri e grazie all’ausilio della bici elettrica i sali scendi delle colline saranno una piacevole passeggiata per tutta la famiglia. Sono disponibili anche bici per bambini, adatte alla loro statura, e un mezzo per disabili.

Per ogni giornata sono previsti due tour – mattina, partenza ore 9, pomeriggio partenza ore 16, dal centro storico di Monteprandone dove ogni partecipante potrà salire in sella alla propria E-Bike, il cui noleggio è incluso nel contributo di partecipazione (€ 35 adulti, € 20 bambini).

Arte, panorami mozzafiato ed enogastronomia si intrecciano nelle emozioni di “A Ruota Libera” che ospiterà anche una performance di Land Art volta a impreziosire il territorio rurale di Monteprandone.

Sabato 4 settembre è prevista una seconda edizione.

A Ruota Libera è un evento solo su prenotazione: 333 2722246.