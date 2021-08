Bilancio positivo a Castorano per le prime due serate del “Caffè filosofico” Ospiti dei primi due appuntamenti sono stati Maurizio Serafini, Emanuele Di Silvestro e Antonio D'Emilio

Vanno in archivio, con un bilancio estremamente positivo, i primi due appuntamenti dell’edizione estiva del “Caffè filosofico” che ha avuto come tema “Il viaggio come rinnovamento”.

L’iniziativa “Caffè filosofico” rientra nel progetto “ASCODEPT 2.0”, finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Nella prima serata della manifestazione Maurizio Serafini ha parlato sul tema “Il viaggio come cammino”.

Nella seconda serata, invece, il tema è stato “Il viaggio in Dante” ed i protagonisti sono stati Emanuele Di Silvestro ed Antonio D’Emilio.

In entrambe le serate è stato presente un folto pubblico tra cui il sindaco di Castorano Graziano Fanesi e l’assessore del Comune di Castorano Marco Canali.

Alla realizzazione dell’iniziativa, che proseguirà con altri appuntamenti a settembre, collaborano La Rinascita, Delta Odv, Centro Iniziative Giovani APS ASD, mentre hanno concesso il patrocinio il Comune di Castorano e la Pro Loco di Castorano.