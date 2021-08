San Benedetto, Pasqualino Piunti incassa il sostegno di “Cambiamo! con Toti” Il segretario provinciale Balestra: "Credo sia una figura politica capace di operare al meglio per il bene comune"

Il partito di centrodestra Cambiamo! con Toti, cofondato due anni fa dal Governatore della Liguria Giovanni Toti e dal Senatore Gaetano Quagliariello, esponenti anche della nuova formazione politica di Coraggio Italia, approda in riviera e formalizza il proprio sostegno al candidato sindaco Pasqualino Piunti.

A dare l’annuncio è il Segretario provinciale di Cambiamo!, Laura Balestra, presente martedì sera all’incontro di Piunti coi suoi sostenitori all’Hotel Calabresi. “Dopo un proficuo colloquio col sindaco uscente, che conosco da alcuni anni e che stimo molto, condividendone idee e programmi, assieme alla Direzione nazionale del partito abbiamo deciso di sostenere fortemente la sua candidatura, perché credo che Pasqualino Piunti sia una figura di riferimento per la sua città e un uomo con una visione politica capace di operare al meglio per il bene comune al fine di creare nuove opportunità di cambiamento per il futuro di San Benedetto del Tronto. È per questo che avrà il nostro pieno sostegno!”.

Prossimamente i leader di Cambiamo! saranno presenti a San Benedetto per ufficializzare in una convention il loro appoggio a Piunti.