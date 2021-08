Proseguono i “Mercoledì d’autore” organizzati a Grottammare Nel pomeriggio di mercoledì 11 agosto i due ospiti saranno Erika Mariniello e Corrado Ruggeri

Pomeriggio di viaggi ed esperienze intorno al mondo per il prossimo appuntamento de “I mercoledì d’autore”, nel Giardino comunale (11 agosto, ore 18.30). La rassegna estiva dedicata alle arti della divulgazione autoriale ospita Erika Mariniello e Corrado Ruggeri, giornalisti e scrittori che nei viaggi incontrano passione e lavoro.

La partecipazione all’evento è gratuita e può essere prenotata su www.eventbrite.it. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari anticovid.

Già testimonial dello spot promozionale della Città di Grottammare (visibile sulla pagina FB istituzionale) e ideatrice e organizzatrice del Festival “Parallelo” che si è svolto a Grottammare la scorsa primavera, Erika Mariniello presenta “Si parte con Erika. 59+1 esperienze di viaggio”, in cui sono messi in luce 60 luoghi, per la maggior parte in Italia, meritevoli di essere apprezzati dai visitatori. Si tratta di borghi, mete insolite o poco conosciute, città d’arte e paesi quasi disabitati: “Esperienze vissute in prima persona – afferma l’autrice -. Consigli per chi, come me, ama viaggiare e scoprire il mondo”.

La scoperta del mondo proseguirà letteralmente nell’intervento di Corrado Ruggeri, il quale nel suo “Atlante. Viaggi e personaggi intorno al mondo” racconta il mondo che ha visitato “non tutto – dice il giornalista per oltre 30 anni nella redazione del Corriere della Sera – ma quasi”, in un’entusiasmante galleria di luoghi e persone, una collana di avventure, ricordi intimi ed emozioni, collezionati “insieme a persone che non potrò mai dimenticare, sciamani e mercenari, santi e banditi, donne scalmanate e suore. Fra bellezze e orrori, incontrati ovunque”.

Tutti gli eventi de “L’estate della città” sono visibili qui:

https://www.comune.grottammare.ap.it/wp-content/uploads/Estate_2021/mobile/index.html

L’ACCESSO AGLI EVENTI E AI MUSEI SARÀ CONSENTITO SOLO DIETRO ESIBIZIONE E VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) E DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ.

La Certificazione verde covid-19 NON è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.