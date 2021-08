Successo ad Ascoli per il secondo tour alla scoperta dei luoghi di Sant’Emidio L’iniziativa è stata organizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche

Successo di partecipanti per il secondo tour culturale svolto sui luoghi del patrono della città Sant’Emidio.

Anche la seconda tappa di un vero e proprio percorso di conoscenza della storia della città e del suo patrono ha fatto centro coinvolgendo più di cento persone tra cui molti che non avevano mai visitato, ad esempio, il tempio di Sant’Emidio alle grotte.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps grazie al sostegno di Fondazione Carisap, Bim Tronto e Comune di Ascoli Piceno (assessorati alla cultura, allo sport ed al centro storico) ed in collaborazione con il Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’Emidio e con l’Ufficio per la pastorale sport, turismo e tempo libero della Diocesi di Ascoli Piceno.

Grazie alla guida turistica Valeria Nicu la nona edizione della manifestazione, la prima si è svolta nel 2015 e sia nel 2020 che quest’anno le camminate sono state due, ha permesso di attraversare un percorso ricco di storia, di aneddoti, di luoghi, di strutture da conoscere e visitare, di monumenti, chiese e tempi come ad esempio il tempietto di Sant’Emidio Rosso, il tempio di Sant’Emidio alle Grotte e l’ex chiesa di S. Ilario dove è situato il Museo di S. Emidio.

Alla camminata erano presenti, in rappresentanza del Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’Emidio il presidente Giancarlo Mari e la componente Laura Marini ai quali è giunto il ringraziamento del presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche Giulio Lucidi per aver inserito la manifestazione nel programma ufficiale dei festeggiamenti del patrono.

da: US Acli Marche