Torna l’appuntamento con il festival Sibyllarium a Fornara di Acquasanta Terme L'evento è in programma per il week-end di sabato 28 e domenica 29 agosto

80 Letture Cultura e Spettacoli

E’ finalmente arrivato il tempo di Sibyllarium! Sabato 28 e domenica 29 agosto 2021, nella splendida cornice di Fornara di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno, torneranno le Fate Sibille, i Cavalieri, gli Animali Magici, i folletti e gli gnomi ad animare Sibyllarium, il festival fantasy dedicato a bambini e famiglie.

Sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme, dal Bim Tronto, da Mete Picene e da Coop Alleanza 3.0, Sibyllarium sarà una festa di fine estate in cui Fornara diventerà un vero e proprio regno della fantasia in cui giocare tra grandi e piccini per scoprire un mondo diverso di vivere la natura e il nostro territorio, tra rispetto e conoscenza.

Le porte di Sibyllarium si apriranno alle ore 11:30 e fino a sera ci saranno spettacoli, momenti di gioco, concerti e i laboratori, tanto attesi dai bambini. Quest’anno ci sarà la possibilità di costruire una bacchetta magica oppure i gioielli delle fate realizzate con pasta colorata. Novità della VI Edizione è la collaborazione con l’associazione L’Occhio Nascosto dei Sibillini che si occupa di natura, osservazione faunistica e tanto altro. L’Occhio nascosto dei Sibillini nasce proprio dalla passione di quattro amici per la fotografia e dalla voglia di narrare la vita degli abitanti dei nostri monti senza andare a disturbare i loro movimenti. Per questo è possibile sul sito www.occhiodeisibillini.com osservare le immagini di telecamere nascoste che hanno immortalato il passaggio di animali. A Sibyllarium, i volontari dell’associazione realizzeranno per i bambini e i ragazzi un laboratorio dal titolo “Alla scoperta del bosco” con esperimenti sensoriali, fasi di appostamento e reperti animali e lavoretti con le foglie.

Sibyllarium Festival è parte del progetto “Marche in Vita – Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con il Consorzio Marche Spettacolo e Amat per la promozione di attività nei Comuni colpiti dal terremoto. Ed è nell’ambito del progetto “Marche In Vita” che si inserisce l’anteprima gratuita di venerdì 27 agosto con lo spettacolo della Compagnia dei Folli. Offerto in forma totalmente gratuita dagli organizzatori di Sibyllarium, lo spettacolo di venerdì 27 agosto prevede l’ingresso solo su prenotazione e con posti limitati (prenotazione su www.sibyllarium.it) proprio per rispettare le normative anti-covid.

Sabato 28 e domenica 29 agosto Sibyllarium si svolgerà dalle 11:30 fino a sera quando, al calar del sole, si potrà assistere ad uno spettacolo e alla lezione di astronomia durante la quale potremo osservare le stelle. Per partecipare a Sibyllarium consigliamo un abbigliamento comodo, un copricapo per il sole e qualcosa di più pesante per la sera, una coperta o un asciugamano per stendersi sul prato. Durante tutta la festa sarà allestito un punto street food e un punto pic-nic. In seguito all’emergenza sanitaria, gli ingressi alla festa saranno limitati ed è privilegiato e consigliato l’acquisto on-line dei biglietti sul sito www.sibyllarium.it. Si ricorda che per partecipare all’evento sarà richiesto il possesso del Green Pass o di un tampone negativo.

Info 333 905 33 22