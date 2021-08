Prende il via sabato 4 settembre il corso di Nordic Walking organizzato ad Ascoli L'appuntamento è fissato a partire dalle ore 16.00 in via Apruntina, 48

Sono aperte le iscrizioni al corso base gratuito di Nordic Walking che avrà inizio sabato 4 settembre dalle ore 16.

L’iniziativa si svolgerà nella pinetina vicino al “Caffè Pineta” e a “Angolo del vinaio” in via Piceno Aprutina 48 e proseguirà anche domenica 5 settembre dalle ore 9,30 alle ore 12.

La partecipazione è aperta ad un massimo di 15 iscritti e per aderire occorre preiscriversi contattando il numero 3442229927.

Il corso base è gratuito ed include assicurazione infortuni, noleggio dei bastoncini per la durata del corso, attestato di partecipazione e 2 lezioni successive di perfezionamento di un’ora e mezza con il gruppo in date da concordare.

Le lezioni saranno tenute dall’istruttore della Scuola Italiana di Nordic Walking Tonino Luciani (tel. 3478626866).

L’iniziativa è curata dall’U.S. Acli Marche, rientra nel progetto “Turismo di senso”, di cui è capofila l’Associazione Anni Verdi, che è finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Art. 72 D. Lgs. 117/2017).

Un progetto che vede il sostegno e la collaborazione di Bim Tronto, Mete Picene, Acli Arte e Spettacolo Ascoli Piceno, Cooperativa sociale Habilis, Cta Ascoli Piceno ed Ipsia Ascoli Piceno.

Il Nordic Walking ha un grande valore per la salute pubblica e anche per questo sta riscuotendo sempre più successo anche in Italia, in ragione delle sue preziose caratteristiche che lo rendono uno sport sano, sicuro, naturale, completo e adatto a tutti.

Il Nordic Walking infatti permette un movimento completo che coinvolge fino al 90% della muscolatura, permette un allenamento aerobico armonioso, simmetrico ed efficace per tutto il corpo, assicura un aumento della circolazione sanguigna e del metabolismo con benefici ed effetti sulla salute in generale e conseguente perdita del peso in eccesso, rassodamento della muscolatura in generale.

Altri benefici della pratica regolare del Nordic Walking sono una tecnica di rilassamento naturale dei muscoli coinvolti con il risultato di eliminare le tensioni posturali alle spalle e ai cervicali, una tecnica di ossigenazione e rigenerazione corporea con beneficio psico-fisico e parecchia vita all’aperto in tutte le stagioni con un aumento della socializzazione di gruppo.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

da: Us Acli Marche