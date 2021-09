Grottammare, pubblicato un bando relativo alla rete di ricarica per veicoli elettrici L'avviso scadrà il prossimo 4 ottobre

Svolta “green” per il comune di Grottammare, pronto a concedere gli spazi per realizzare una rete di ricarica per veicoli elettrici sul proprio territorio.

L’avviso per intercettare e selezionare proposte di operatori disponibili ad investire sulla mobilità sostenibile è in pubblicazione con scadenza 4 ottobre.

I progetti dovranno tener conto della mappa delle localizzazioni, nella quale sono stati individuati 27 punti di ricarica. La concessione del suolo su cui realizzare gli impianti è offerta con durata decennale e anche gratuita, se dimostrabile la provenienza da fonte rinnovabile certificata dell’energia erogata.

L’intenzione di procedere alla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale risale al 2019. Nell’estate del 2020 viene affidata la progettazione della mappa delle localizzazioni all’Ing. Fabio Sciarroni. Il documento è approvato a maggio 2021, dando il via alla formulazione dell’avviso pubblico.

“Siamo certi che non mancheranno i riscontri per questa iniziativa – dichiara il vice sindaco e assessore all’Innovazione, Alessandro Rocchi – Come Amministrazione ci stiamo muovendo su questa linea da tanto tempo: la pubblicazione dell’avviso è un altro passo avanti verso la mobilità sostenibile”.

La localizzazione delle stazioni di ricarica è stata studiata tenendo conto delle infrastrutture esistenti e dei vincoli oggettivi presenti sul territorio. Le colonnine dovranno essere installate su strade pubbliche e adeguatamente segnalate. La mappa della rete comprende i seguenti luoghi:

1. Piazzale Stazione (parcheggio)

2. Viale Colombo (Rotatoria nord)

3. Piazza Kursaal (lato nord)

4. Lungomare De Gasperi (terrazza sul mare)

5. Via Pertini (parcheggio)

6. Lungomare De Gasperi (imbocco via Egadi)

7. Lungomare De Gasperi (ingresso campeggio)

8. Lungomare De Gasperi (Pineta dei Bersaglieri)

9. Piazza Carducci

10. Via Ischia I (Centro Fulgenzi)

11. Via Salvo D’Acquisto (parcheggio Parco Bau)

12. Via Ischia I (Teatro delle Energie)

13. via Lombardia (parcheggio)

14. Via Abruzzi (parcheggio dietro all’edicola)

15. Strada comunale Montesecco (parcheggio a ridosso S.S.16)

16. Montesecco (da individuare)

17. Via Bernini (parcheggio pressi rotatoria)

18. Via Modigliani (parcheggio scambiatore)

19. Via Meucci (parcheggio zona Stadio comunale)

20. Via della Rinascita (parcheggio Piscina)

21. S.P. Valtesino (chiesa Madonna della Speranza)

22. Via San Paterniano (parcheggio Cimitero)

23. Via Convento (parcheggio Convento)

24. Via Marcovaldo (area Circolo tennis)

25. Via Palmaroli (parcheggio Paese alto)

26. Via Montegrappa (palazzo comunale ovest)

27. via Leopardi

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente tramite la piattaforma “Net4market”, a cui sarà possibile accedere dal sito del comune di Grottammare, sezione Amministrazione Trasparente, cliccando su “Bandi di gara e contratti” o attraverso il seguente indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc7albo_comunegrottammare.

Tutti i dettagli delle caratteristiche minime delle proposte e delle condizioni di partecipazione sono pubblicati on line alla voce “Avvisi pubblici” del sito istituzionale dell’ente. Collegamento diretto qui:

https://www.comune.grottammare.ap.it/documenti/avviso-manifestazione-interesse-per-concessione-di-suolo-pubblico-ad-uso-installazione-e-gestione-veicoli-elettrici-cig-z9232ea4c7/.