Si avvicina il 1° Memorial “Divo Coccia” in programma a Monteprandone Previsto un torneo triangolare di calcio a 11 presso il campo sportivo comunale "Nicolai" di Centobuchi

Domenica 19 settembre, dalle ore 14 al campo Sportivo Comunale “Nicolai” di Centobuchi, si svolgerà la prima edizione del Memorial di calcio a 11 dedicato a Divo Coccia, uno dei fondatori della locale sezione Avis, prematuramente scomparso nel maggio 2020 in seguito ad un tragico incidente.

Organizzato dall’Avis Comunale di Monteprandone, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e con la collaborazione dell’Associazione San Giacomo della Marca e Santa Maria delle Grazie e dell’US Acli, il Memorial vuole ricordare la straordinaria figura di Divo, persona sempre disponibile, impegnato attivamente nell’associazionismo e negli eventi sportivi, ricreativi ed enogastronomici locali.

“Dovrà essere un pomeriggio di festa, vogliamo ricordare il nostro amico Divo così come lui era, allegro e solare, appassionato di calcio e degli sport di squadra”, così il Presidente dell’Avis Marcello Fratini presenta lo scopo del torneo, un triangolare di calcio a 11 che vedrà affrontarsi in maniera goliardica amici e parenti di Divo e componenti dell’Amministrazione Comunale di Monteprandone. Spazio anche all’intrattenimento con la cronaca in diretta delle partite ed interviste a bordo campo.

L’ingresso al pubblico sarà gratuito purché muniti di green pass in corso di validità.

In caso di pioggia, il torneo si svolgerà all’interno del Palazzetto dello Sport di Via Colle Gioioso.